Переведення годинників в Україні: 10 фактів про перехід на літній час

Перехід на літній час в Україні 2019, на думку більшості вчених і лікарів, може завдати істотної шкоди людському організму. Ще в ХХ столітті економісти та енергетики підтримали ініціативу переходу на літній час, однак зараз картина змінилася. STYLER зібрав 10 головних фактів про перехід на літній час в Україні.

Факт 1

Тривала адаптація

Перехід на літній час несе величезну шкоду для здоров'я. Вчені впевнені: якщо навіть людина не відчуває дискомфорту від переходу на літній час, її організм відгукується на раптову необхідність спати на годину менше особливо гостро. Вчені навіть вирахували, скільки часу займає адаптація до нового режиму.

Доведено, що будь-які зрушення стрілок викликають зміни у звичному режимі людини. Адаптація до нового режиму пробудження буде проходити близько двох тижнів. У цей час людина може бути дратівливою.

Факт 2

Як Україна хоче економити на переведенні годинників

У 2011 році в квітні Верховна Рада зареєструвала проект постанови про відмову від переведення годинників на зимовий і літній час. Проект постанови "Про зміну порядку обчислення часу на території України" був ініційований з метою запобігти негативному впливу на здоров'я громадян внаслідок переведення годинників на годину вперед та на годину назад. Через переведення годинників в українців загострюються наявні захворювання. Автор документа вважає, що прийняття постанови допоможе цього уникнути. Як наслідок – зменшення витрат із держбюджету України на допомогу соціально незахищеним верствам населення.

Перехід на літній час в Україні 2019 (ілюстративне фото: pixabay.com)

Таким цікавим чином авторам проекту вдалося сплести в єдину косу економію в секторі енергетики за рахунок переведення годинників, негативні тенденції в медичній сфері (погіршення здоров'я), та посилення тиску на соціальний сектор (допомога соціально-незахищеним верствам населення).

Факт 3

Перведення годинника "важливе" для енергетики

Кожен рік вчені проводять нові дослідження відкриття, доводячи неспроможність ідеї економити електрику переведенням стрілок годинника. Але комплексний аналіз того, скільки ж конкретно переведення годинників дозволяє економити нашій країні, насправді рідкість. Деякі дослідження говорять, що цифра значна: 1 млрд квт/год! Але від загального обсягу споживаної електроенергії це лише мала частка, близько 0,5%.

Факт 4

Для головного годинника країни свої правила переведення

Мало хто знає, що у центрального годинника Києва свій графік переведення стрілок. Годинник на Будинку профспілок у центрі столиці до 2014 світився яскравими червоними індикаторами з 13:00 до 23:00, а в інший час не працював. Зважаючи на цей факт, загальний перехід на літній час цей годинник щорічно "просипав".

Факт 5

Вибори і перехід на літній час

Перехід на літній час в Україні в 2019 році збігається з днем президентських виборів, які пройдуть в останню неділю березня. Примітно, що в 2014 році переводили стрілки годинника теж в день виборів, але – у Верховну Раду. Вибори і перехід на зимовий час збігалися в 2015-му. 25 жовтня 2015-го переведення стрілок тому збігся з місцевими виборами. Завтра вночі Україна перейде на літній час. Це не містика, просто урядові події також часто проходять в останню неділю місяця.

Перехід на літній час в Україні 2019 (ілюстративне фото: pixabay.com)

Факт 6

Діти Криму страждають від переходу на Московський час

Однією з реформ, яку окупанти провели на Кримському півострові був перехід на Московський час. В кінці березня 2014 року Крим увійшов в часовий пояс UТС+4, перевівши стрілки відразу на 2 години вперед. У зв'язку з цим корективи внесли, наприклад, в програму навчання школярів.

У березні 2014 року кримських школярів відправили на весняні канікули на тиждень пізніше. Час відпочинку дітей перенесли з 24 на 31 березня як раз з цієї причини - дітям було складно перебудуватися на двогодинний перехід. Також був зафіксований високий рівень захворюваності в цей період.

Примітно, що, незважаючи на використання часового поясу UTC+4, географічно Крим розташований в зоні часовий пояс UTC+2.

Факт 7

Патріоти переводять стрілки

Щоб людина на рівному місці обмежила себе в чомусь, змусила себе вставати раніше або пізніше лягати, її потрібно в цьому переконати. На початку 20 століття необхідність переходу на літній час була економічною, а значить була націленою на людей, які гаряче підтримують державу.

Перехід на літній час в Україні 2019 (ілюстративне фото: pixabay.com)

Плакати з нагадуванням про перехід на літній час часто супроводжувалися патріотичними сюжетами, як, наприклад, плакат з США з "дядьком Семом".

Факт 8

Як безболісно перейти в "новий час"

В Україні ритуал вступу в "новий час" триватиме ще мінімум 2 роки. Щоб переведення стрілок проходило з мінімальною акліматизацією, лікарі рекомендують готуватися до нього заздалегідь. Як стверджують фахівці, якщо за тиждень до переведення годинників почати лягати спати раніше на додаткових 10 хвилин кожен день, то в підсумку перехід на літній час навіть не буде відчуватися. Серед інших рад - пити більше води, гуляти і відпочивати. Поради по більшій частині є стандартними для тих, хто хоче вести здоровий спосіб життя.

Факт 9

Перше переведення годинників в Україні

Україна почала переводити годинник в 1981 році, разом з іншими союзними республіками СРСР. З цієї дати переведення годинників стало регулярними. Хоча постанова Тимчасового уряду від 27 червня 1917 року також формально діяла на території нашої країни. Між 1917 і 1981 роками було багато спроб стандартизувати перехід на літній час, але переведення годинників то вводили, то скасовували.

Перехід на літній час в Україні 2019 (ілюстративне фото: pixabay.com)

Факт 10

Літній час може використовуватися як політтехнологія

З самого початку війни на непідконтрольній території Донбасу Росія демонструвала явне бажання привласнити ці території. Був введений в обіг російський рубль, а навчання перебудовано під російські стандарти. Також були зміни і в часі. Перехід на Московський час стався в жовтні 2014 року, практично синхронно в обох так званих "республіках".

У Донецьку перехід на Московський час оголосив нині вигнаний "голова Верховної ради" Борис Литвинов. В Луганську - нині вигнаний "глава республіки" Ігор Плотницький. Тепер Луганськ і Донецьк не переводять годин, як і Росія. Тому півроку два обласних центри України живуть в іншому часовому поясі.

Нагадаємо, що УЗ пояснила, яким буде графік поїздів після переведення годинників.

Раніше ми писали, що українців попередили про серйозні небезпеки після переведення годинників на літній час.