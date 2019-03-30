Перевод часов в Украине: 10 фактов о переходе на летнее время

Переход на летнее время в Украине 2019, по мнению большинства ученых и врачей, может нанести существенный вред человеческому организму. Еще в ХХ веке экономисты и энергетики поддержали инициативу перехода на летнее время, однако сейчас картина изменилась. STYLER собрал 10 главных фактов о переходе на летнее время в Украине.

Факт 1

Продолжительная адаптация

Переход на летнее время несет огромный вред для здоровья. Ученые уверены: если даже человек не ощущает дискомфорта от перехода на летнее время, его организм отзывается на внезапную необходимость спать на час меньше особенно остро. Ученые даже вычислили, сколько времени занимает адаптация к "новому режиму".

Доказано, что любой сдвиг стрелок вызывает изменения в привычном режиме человека. Адаптация к новому режиму пробуждения будет проходить около двух недель. В это время человек может быть раздражительным.

Факт 2

Как Украина хочет экономить на переводе часов

В 2011 году в апреле Верховная Рада зарегистрировала проект постановления об отказе от перевода часов на зимнее и летнее время. Проект постановления "Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины" был инициирован с целью предотвратить негативное влияние на здоровье граждан вследствие перевода часов на час вперед и на час назад. Из-за перевода часов у украинцев обостряются существующие заболевания. Автор документа считает, что принятие постановления поможет этого избежать. Как следствие – уменьшение расходов из госбюджета Украины на помощь социально незащищенным слоям населения.

Переход на летнее время в Украине 2019 (иллюстративное фото: pixabay.com)

Таким интересным образом авторам проекта удалось сплести в единую косу экономию в секторе энергетики за счет перевода часов, негативные тенденции в медицинской сфере (ухудшение здоровья), и усиление давления на социальный сектор (помощь социально-незащищенным слоям населения).

Факт 3

Перевод часов "важен" для энергетики

Каждый год ученые проводят новые исследования открытие, доказывая несостоятельность идеи экономить электричество переводом стрелок часов. Но комплексный анализ того, сколько же конкретно перевод часов позволяет экономить нашей стране, на самом деле редкость. Цифра внушительная: 1 млрд квт/ч! Но от общего объема потребляемой электроэнергии это лишь малая доля, порядка 0,5%.

Факт 4

Для главных часов страны свои правила перевода

Мало кто знает, что у центральных часов Киева свой график перевода стрелок. Часы на Доме профсоюзов в центре столицы до 2014 светились яркими красными индикаторами с 13:00 до 23:00, а в остальное время не работали. Ввиду такого факта всеобщий переход на летнее время эти часы ежегодно "просыпали".

Факт 5

Выборы и переход на летнее время

Переход на летнее время в Украине в 2019 году совпадает с днем президентских выборов, которые также пройдут в последнее воскресенье марта. Примечательно, что в 2014 году стрелки часов переводили тоже в день выборов, но – в Верховную Раду. Выборы и переход на зимнее время совпадали в 2015-м. 25 октября 2015-го перевод стрелок назад совпал с местными выборами. Завтра ночью Украина перейдет на летнее время.

Переход на летнее время в Украине 2019 (иллюстративное фото: pixabay.com)

Факт 6

Дети Крыма страдают от перехода на Московское время

Одной из реформ, которую оккупанты провели на Крымском полуострове был переход на Московское время. В конце марта 2014 года Крым вошел в часовой пояс UТС+4, переведя стрелки сразу на 2 часа вперед. В связи с этим коррективы внесли, например, в программу учебы школьников.

В марте 2014 года крымских школьников отправили на весенние каникулы на неделю позже. Время отдыха детей перенесли с 24 на 31 марта как раз по этой причине - детям было сложно перестроиться на двухчасовой переход. Также был зафиксирован высокий уровень заболеваемости в этот период.

Примечательно, что, несмотря на использование часового пояса UTC+4, географически Крым расположен в зоне часового пояса UTC+2.

Факт 7

Патриоты переводят стрелки

Чтобы человек на ровном месте ущемил себя в чем-то, заставил себя раньше вставать или позже ложиться, его нужно в этом убедить. В начале 20 века необходимость перехода на летнее время была экономической, а значит нацеленной была на людей, горячо поддерживающих государство.

Переход на летнее время в Украине 2019 (иллюстративное фото: pixabay.com)

Плакаты с напоминанием о переходе на летнее время часто сопровождались патриотичными сюжетами, как, например, плакат из США с "дядей Сэмом".

Факт 8

Как безболезненно перейти в "новое время"

В Украине ритуал вступления в "новое время" продлится еще минимум 2 года. Чтобы перевод стрелок проходил с минимальной акклиматизацией, врачи рекомендуют готовится к нему заранее. Как утверждают специалисты, если за неделю до перевода часов начать ложиться спать раньше на дополнительных 10 минут каждый день, то в итоге переход на летнее время даже не будет ощущаться. Среди других советов - пить больше воды, гулять и отдыхать. Советы по большей части являются стандартными для тех, кто хочет вести здоровый образ жизни.

Факт 9

Первый перевод часов в Украине

Украина начала переводить часы в 1981 году, вместе с другими союзными республиками СССР. С этой даты переводы часов стали регулярными. Хотя постановление Временного правительства от 27 июня 1917 года также формально действовало на территории нашей страны. Между 1917 и 1981 годами было много попыток стандартизировать переход на летнее время, но перевод часов то вводили, то отменяли.

Переход на летнее время в Украине 2019 (иллюстративное фото: pixabay.com)

Факт 10

Летнее время может использоваться как политтехнология

С самого начала войны на неподконтрольной территории Донбасса Россия демонстрировала явное желание присвоить эти территории. Был введен в оборот российский рубль, а обучение перестроено под российские стандарты. Также были изменения и во времени. Переход на Московское время произошел в октябре 2014 года, практически синхронно в обеих так называемых "республиках".

В Донецке переход на Московское время объявил ныне изгнанный "глава Верховного совета" Борис Литвинов. В Луганске - ныне изгнанный "глава республики" Игорь Плотницкий. Теперь Луганск и Донецк не переводят часов, как и Россия. Поэтому полгода два областных центра Украины живут в другом часовом поясе.

Напомним, что УЗ объяснила, каким будет график поездов после перевода часов.

Ранее мы писали, что украинцев предупредили о серьезных опасностях после перевода часов на летнее время.