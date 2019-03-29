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Переведення годинників і Укрзалізниця: українцям дали життєво важливу пораду

STYLERЖиття    29.03.2019 - 08:03
Переведення годинників і Укрзалізниця: українцям дали життєво важливу пораду
Фото: Переведення годинників на літній час в Укрзалізниці (колаж РБК-Україна)

Переведення годинників в Україні впливає на графік руху поїздів Укрзалізниці. Українців закликають скаржитись, якщо стають свідком порушень

Перехід на літній час в Україні у 2019 році відбудеться вже скоро – в ніч з 30 на 31 березня. Багато хто з українців вже переживає через те, що може під час переведення годинників сплутати графік поїздів.

Проте переживати в більшості випадків не варто: Укрзалізниця вже повідомила, що заздалегідь відкоригувала графік у відповідності до переведення годинників, а на квитках, які люди купують на 31 березня, вказаний час відправлення і прибуття поїздів вже з урахуванням переходу на літній час.

Які проблеми можуть виникнути через переведення годинника на літній час у пасажирів Укрзалізниці? З таким питанням Styler звернувся до блогера Олександра Рудоманова, який пише про Укрзалізницю.

За його словами, в більшості випадків проблем на залізниці через переведення годинників не виникає, і графік руху відкоригований заздалегідь. Так само новий графік узгоджується із відповідними службами під час руху поїзда за кордон.

"З переходом на літній час в Україні міняються графіки руху поїздів із переведенням стрілок мгодинника. Укрзалізниця теж, звісно, змінює графік на літній час з 30 на 31 березня", - каже він.

Втім, бувають випадки, коли через переведення годинника виникають позаштатні ситуації. На Facebook-сторінці Укрзалізниці один із користувачів написав, що минулого року під час переведення годинника поїзд, яким він їхав, о 3 годині ночі рівно годину простояв посеред поля. Чи справді таке може бути? За словами Рудоманова, такі випадки справді можуть ставатися.

Часто буває, що люди просто мовчать і терплять, але не скаржаться – підтверджують користувачі Facebook.

"Колектив працівників Укрзалізниці – величезний. Там працює дуже багато людей. Може бути все. Я не виключаю, що таке може бути. Наприклад, коли провідник не розбудив пасажира вчасно, або виникли ще якісь подібні ситуації. В таких випадках відразу треба дзвонити на гарячу лінію і скаржитись, щоб у майбутньому такого не було", - каже блогер.

Переведення годинників і Укрзалізниця: українцям дали життєво важливу порадуФото: Графік поїздів через перехід на літній час в Україні Укрзалізниця змінила ще заздалегідь (РБК-Україна)

Він додає: повідомляти про такі випадки треба хоча б тому, щоб подібні ситуації не траплялися з іншими поїздами у майбутньому. На гарячій лінії мають розглянути скаргу, і ця послуга зараз працює дієво й ефективно.

Номер гарячої лінії Укрзалізниці – 0800-50-3222. Туди закликають телефонувати, коли ви стали свідком будь-яких порушень на УЗ.

"Якщо такі ситуації є, чого я не виключаю, то люди зазвичай все одно не скаржаться. І тоді по документах виходить, що все пройшло добре, а насправді були певні нюанси. Тому я би дуже радив повідомляти про такі випадки. Тим більше, що зараз гаряча лінія працює досить ефективно", - закликає Олександр Рудоманов.

Але загалом у більшості випадків Укрзалізниця переходить на літній час без проблем, каже він.

"Випадки, коли стається якийсь ексцес, насправді одиничні. Люди лише зрідка пишуть про такі випадки. Я думаю, це скоріше виключення із правил, аніж правила", - додає Олександр Рудоманов.

Нагадаємо, раніше українців попередили про серйозні небезпеки через перехід на літній час у 2019 році.

Також повідомлялося, що у зв'язку з переходом на літній час у квитках на потяги Укрзалізниці вже з 31 березня заздалегідь зазначений відкоригований графік руху пасажирських і приміських поїздів.

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