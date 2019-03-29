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Перевод часов и Укрзализныця: украинцам дали жизненно важный совет

STYLERЖизнь    29.03.2019 - 08:03
Перевод часов и Укрзализныця: украинцам дали жизненно важный совет
Фото: Перевод часов на летнее время в Укрзализныце (коллаж РБК-Украина)

Перевод часов в Украине влияет на график движения поездов Укрзализныци. Украинцев призывают жаловаться, если стали свидетелями нарушений

Переход на летнее время в Украине в 2019 году состоится уже скоро – в ночь с 30 на 31 марта. Многие украинцы уже переживают из-за того, что могут во время перевода часов перепутать график поездов.

Но переживать в большинстве случаев не стоит: Укрзализныця уже сообщила, что заранее откорректировала график соответственно переводу часов, а на билетах, которые люди покупают на 31 марта, указано время отправления и прибытия поездов уже с учетом перехода на летнее время.

Какие проблемы могут возникнуть из-за перевод часов на летнее время у пассажиров Укрзализныци? С таким вопросом Styler обратился к блогеру Александру Рудоманову, который пишет про Укрзализныцю.

По его словам, в большинстве случаев проблем на железной дороге из-за перевода часов не возникает, и график движения поездов заранее откорректирован. Также новый график согласовывается с соответствующими службами во время движения поезда за границу.

"С переходом на летнее время в Украине меняются графики движения поездов с переводом стрелок часов. Укрзализныця тоже, конечно, изменяет график на летнее время с 30 на 31 марта", - говорит он.

Впрочем, бывают случаи, когда из-за перевода часов возникают внештатные ситуации. На Facebook-странице Укрзализныци один из пользователей написал, что в прошлом году во время перевода часов поезд, в котором он ехал, в 3 часа ночи ровно час простоял посреди поля. Действительно ли такое может быть? По словам Рудоманова, такие случаи действительно могут происходить.

Часто бывает, что люди просто молчат и терпят, но не жалуются – подтверждают пользователи Facebook.

"Коллектив работников Укрзализныци – огромный. Там работает очень много людей. Может быть все. Я не исключаю, что такое может быть. Например, когда проводник не разбудил пассажира вовремя, или возникли еще какие-то подобные ситуации. В таких случаях сразу надо звонить на горячую линию и жаловаться, чтобы в будущем такого не было", - говорит блогер.

Перевод часов и Укрзализныця: украинцам дали жизненно важный советФото: График поездов из-за перехода на летнее время в Украине Укрзализныця изменила еще заранее (РБК-Украина)

Он добавляет: сообщать о таких случаях надо хотя бы потому, чтобы подобные ситуации не случались с другими поездами в будущем. На горячей линии должны рассмотреть жалобу, и эта услуга сейчас работает действенно и эффективно.

Номер горячей линии Укрзализныци – 0800-50-3222. Туда призывают звонить, когда вы стали свидетелем каких-либо нарушений на УЗ.

"Если такие ситуации есть, чего я не исключаю, то люди обычно все равно не жалуются. И тогда по документам получается, что все прошло хорошо, а на самом деле были определенные нюансы. Поэтому я бы очень советовал сообщать о таких случаях. Тем более, что сейчас горячая линия работает достаточно эффективно", - призывает Александр Рудоманов.

Но в целом в большинстве случаев Укрзализныця переходит на летнее время без проблем, говорит он.

"Случаи, когда происходит какой-то эксцесс, на самом деле единичные. Люди лишь изредка пишут о таких случаях. Я думаю, это скорее исключение из правил, нежели правила", - добавляет Александр Рудоманов.

Напомним, ранее украинцев предупредили о серьезной опасности из-за перехода на летнее время в 2019 году.

Также сообщалось, что в связи с переходом на летнее время в билетах на поезда Укрзализныци уже с 31 марта заранее указан откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов.

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