Первые симптомы цистита, с которыми нужно немедленно к врачу

Поэтому медлить ни в коем случае не стоит.

Цистит - это воспаление оболочек мочевого пузыря, возникающее из-за бактериальной или грибковой инфекции. Несвоевременный осмотр у врача может привести к недержанию мочи, бесплодию у женщин и развитию мочекаменной болезни.

Какие симптомы и признаки являются первыми звоночками для обращения к врачу - читайте ниже в материале Styler.

Что влечет за собой цистит?

Болезнь может вызвать вредные бактерии и микробы: стафилококки, стрептококки, кишечная палочка, грибы рода Candida и т.д.

Однако причиной появления воспаления могут стать и внешние факторы:

перенесенные гинекологические, венерологические заболевания

переохлаждение

гормональные нарушения

гиповитаминоз

хронические запоры

оперативные вмешательства

нарушение оттока мочи

снижение иммунитета

малоподвижный образ жизни

недостаточная интимная гигиена

особенности анатомического строения мочевыводящих путей

Коварство болезни в том, что она может протекать бессимптомно и в результате стать хроническим заболеванием, которое будет мешать нормальной жизни.

Первые симптомы цистита

Основными звоночками для необходимости начать лечение являются:

недержание мочи

ощущение жжения в области уретры

частые позывы к мочеиспусканию

боль при мочеиспускании

ощущение неполного опустошения мочевого пузыря

боль внизу живота, которая может отдавать в поясницу и которая не связана с менструацией (для женщин)

наличие примесей и изменение цвета мочи

повышение температуры при тяжелом течении

Следует различать боль во время цистита и менструации у женщин (фото: Freepik)

К чему может привести игнорирование симптомов?

В первую очередь это то, что цистит может стать хроническим и протекать без каких-либо признаков. В результате могут развиться бесплодие у женщин, мочекаменная болезнь, недержание мочи и другие болезни мочевыводящей системы.

Хронически цистит будет возвращаться время от времени. Болевые ощущения могут быть выражены или наоборот. Особенностью хронического цистита есть невозможность полноценной регенерации ткани во время выздоровления.

Лечение цистита

Прежде всего, врачи советуют сделать общий анализ мочи, чтобы устранить другие возможные причины нарушений. С анализом направляйтесь к урологу, который назначит вам профессиональное лечение.

Запомните: перерастанием в осложнение или хроническую форму протекания вы будете обязаны самолечению народными методами или другими способами, которые найдете.

Только помощь специалиста поможет вам поправиться без потерь для здоровья