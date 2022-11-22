Перші симптоми циститу, з якими негайно потрібно до лікаря

Тому зволікати в жодному разі не варто.

Цистит - це запалення оболонок сечового міхура, яке виникає через бактеріальну або грибкову інфекцію. Несвоєчасний огляд у лікаря може призвести до нетримання сечі, безпліддя у жінок і розвиток сечокам’яної хвороби.

Які симптоми та ознаки є першими дзвіночками для звернення до лікаря - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що спричиняє цистит?

Хворобу можуть викликати шкідливі бактерії та мікроби: стафілококи, стрептококи, кишкова паличка, гриби роду Candida тощо.

Однак причиною появи запалення можуть стати й зовнішні чинники:

перенесені гінекологічні, венерологічні захворювання

переохолодження

гормональні порушення

гіповітаміноз

хронічні запори

оперативні втручання

порушення відтоку сечі

зниження імунітету

малорухливий спосіб життя

недостатня інтимна гігієна

особливості анатомічної будови сечовивідних шляхів

Підступність хвороби в тому, що вона може протікати безсимптомно та в результаті стати хронічним захворюванням, яке заважатиме нормальному життю.

Перші симптоми циститу

Основними дзвіночками для необхідності розпочати лікування є:

нетримання сечі

відчуття печіння в області уретри

часті позиви до сечовипускання

біль при сечовипусканні

відчуття неповного спустошення сечового міхура

біль внизу живота, який може віддавати в поперек і який не пов'язаний із менструацією (для жінок)

наявність домішок і зміна кольору сечі

підвищення температури при важкому перебігу

Варто розрізняти біль під час циститу та менструації в жінок (фото: Freepik)

До чого може призвести ігнорування симптомів?

Найперше це те, що цистит може стати хронічним і протікати без будь-яких ознак. У результаті можуть розвинутися безпліддя в жінок, сечокам'яна хвороба, нетримання сечі та інші хвороби сечовивідної системи.

Хронічно цистит буде повертатися час від часу. Больові відчуття можуть бути вираженим, або навпаки. Особливістю хронічного циститу є неможливість повноцінної регенерації тканини під час одужання.

Лікування циститу

Насамперед лікарі радять зробити загальний аналіз сечі, щоб усунути інші можливі причини порушень. З аналізом направляйтеся до уролога, який призначить вам фахове лікування.

Запам'ятайте: переростанням в ускладнення або хронічну форму протікання ви будете завдячувати самолікуванню народними методами чи іншими способами, які знайдете.

Лише допомога спеціаліста допоможе вам одужати без втрат для здоров'я