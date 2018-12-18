Перша в Україні! У Києві презентують онлайн-бібліотеку аудіокниг українською

Ілюстративне фото (facebook.com/sluhay.com.ua)

Відомі українці озвучили понад 100 книг та віршованих творів

20 грудня о 11:00 в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбудеться презентація соціального проекту реалізованого в рамках Громадського бюджету Києва – "Слухай. Бібліотека аудіокниг українською мовою".

У ході проекту створено онлайн-бібліотеку аудіокниг класичної української прози та поезії, що входять до шкільної програми, а також творів відомих сучасників з їх авторським начитуванням.

Авторська команда "Типовий Київ" спільно з Інститутом журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка за рік вдалося реалізували амбітну задачу – озвучити понад 100 книг та віршованих творів.

Євген Маланюк "Діва-обида" Така емоційна та складна історія Євгена Маланюка "Діва-обида" у виконанні Народного артиста України Богдана Бенюка. #слухай українське тут: https://sluhay.com.ua/about/ Опубліковано Слухай Пʼятниця, 14 грудня 2018 р.

Відео: facebook.com/sluhay.com.ua

До начитування долучились теле- та радіо ведучі, актори театру та кіно, зірки української музичної сцени, студенти та просто волонтери, які пройшли кастинг. Серед них: Валерий Харчишин, Даша Астаф'єва, Богдан Бенюк, Даша Коломієць, Назар Задніпроський, Павло Зібров, Тімур Мірошниченко, Євген Янович, Олександр Ярмак, Євген Галич, Женя Бардаченко (Jay DILEMMA), Олексій Супрун (Петро Бампер), Ірина Хоменко, Поліна Ткач, Олег Маслюк та інші відомі українці.

Слухай. Олег Ольжич "Люкреція" Олег Ольжич "Люкреція" у виконанні актора і шоумена Олексія Супруна. #слухай українське тут: https://sluhay.com.ua/about/ Опубліковано Слухай Субота, 15 грудня 2018 р.

Відео: facebook.com/sluhay.com.ua

"Аудіокниг українською мовою вкрай обмаль, а в умовах сучасного розвитку технологій знання та культуру необхідно доносити в максимально простих та зручних формах. Аудіокнига – одна з таких форм", – коментують ініціатори проекту.

Крім того, такий формат творів дуже потребують люди із особливими потребами (з вадами зору, діагнозами дислексії, труднощами у навчанні, зокрема з неспроможністю сприймати інформацію зорово).

Слухай. Поліна Ткач "Моє щастя" Проект Слухай. Борис Грінченко "Моє щастя". Озвучувала Поліна Ткач (міс Україна 2017) #слухай тут: https://sluhay.com.ua/about/ Опубліковано Слухай Четвер, 13 грудня 2018 р.

Відео: facebook.com/sluhay.com.ua

Серед озвучених книг – класика української прози Ольги Кобилянської, Квітки-Основ'яненка, Івана Франка, Панаса Мирного, Валер’яна Підмогильного та ще десятки авторів. Понад 50 віршованих творів Максима Рильського, Олени Теліги, Дмитра Павличка, Лесі Українки, Миколи Хвильового та інших письменників. Сучасна література від Ольги Деркачової, Євгена Ліра, Наталії Сняданко, Христини Козловської. А Марк Лівін та Катерина Бабкіна начитали свої кращі авторські роботи.

Катерина Бабкіна (фото: facebook.com/Kateryna Babkina)

Проект реалізовано спільно з Департаментом освіти КМДА, і з 2019 року стане ще одним інструментом сучасної школи.

Під час відкритої презентації авторська група офіційно запустить проект, розкаже про його створення, результати та подальші плани. На захід запрошені представники міської влади, зірки, що долучились до озвучування книг, а також автори сучасних творів.

Нагадаємо, нещодавно були названі лауреати щорічної літературної премії "Книга року ВВС".