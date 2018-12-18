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Первая в Украине! В Киеве презентуют онлайн-библиотеку аудиокниг на украинском

STYLERЖизнь    18.12.2018 - 15:59
Первая в Украине! В Киеве презентуют онлайн-библиотеку аудиокниг на украинском
Иллюстративное фото (facebook.com/sluhay.com.ua)

Известные украинцы озвучили более 100 книг и стихотворных произведений

20 декабря в 11:00 в Киевском университете имени Бориса Гринченко состоится презентация социального проекта реализованного в рамках Общественного бюджета Киева – "Слушай. Библиотека аудиокниг на украинском языке".

В ходе проекта создана онлайн-библиотека аудиокниг классической украинской прозы и поэзии, которые входят в школьную программу, а также произведений известных современников с их авторской начиткой.

Авторская команда "Типичного Киева" совместно с Институтом журналистики Киевского университета имени Бориса Гринченко за год удалось реализовать амбициозную задачу – озвучить более 100 книг и стихотворных произведений.

 
Евгений Маланюк "Дева-обе"

Такая эмоциональная и сложная история Евгения Маланюка "Дева-обе" в исполнении Народного артиста Украины Богдана Бенюка. #слушай украинское здесь: https://sluhay.com.ua/about/

Опубликовано Вот Пятница, 14 декабря 2018 г.

Видео: facebook.com/sluhay.com.ua

К начитыванию присоединились теле- и радио ведущие, актеры театра и кино, звезды украинской музыкальной сцены, студенты и просто волонтеры, которые прошли кастинг. Среди них: Валерий Харчишин, Даша Астафьева, Богдан Бенюк, Даша Коломиец, Назар Заднипровский, Павел Зибров, Тимур Мирошниченко, Евгений Янович, Александр Ярмак, Евгений Галич, Женя Бардаченко (Jay s DILEMMA), Алексей Супрун (Петр Бампер), Ирина Хоменко, Полина Ткач, Олег Маслюк и другие известные украинцы.

 
Слушай. Олег Ольжич "Люкреція"

Олег Ольжич "Люкреція" в исполнении актера и шоумена Алексея Супруна. #слушай украинское здесь: https://sluhay.com.ua/about/

Опубликовано Вот Суббота, 15 декабря 2018 г.
Видео: facebook.com/sluhay.com.ua

"Аудиокниг украинском языке крайне мало, а в условиях современного развития технологий знания и культуру нужно доносить в максимально простых и удобных формах. Аудиокнига – одна из таких форм", – комментируют инициаторы проекта.

Кроме того, в таком формате произведений очень нуждаются люди с особыми потребностями (с нарушениями зрения, диагнозами дислексии, трудностями в обучении, в частности, с неспособностью воспринимать информацию зрительно).

 
Слушай. Полина Ткач "Мое счастье"

Проект Слушай. Борис Гринченко "Мое счастье". Озвучивала Полина Ткач (мисс Украина 2017) #слушай тут: https://sluhay.com.ua/about/

Опубликовано Вот Четверг, 13 декабря 2018 г.

Видео: facebook.com/sluhay.com.ua

Среди озвученных книг – классика украинской прозы Ольги Кобылянской, Квитки-Основяненко, Ивана Франко, Панаса Мирного, Валерьяна Пидмогильного и еще десятков авторов. Свыше 50 стихотворных произведений Максима Рыльского, Елены Телиги, Дмитрия Павлычко, Леси Украинки, Николая Хвылевого и других писателей. Современная литература от Ольги Деркачовой, Евгения Лира, Натальи Сняданко, Кристины Козловской. А Марк Ливин и Екатерина Бабкина начитали свои лучшие авторские работы.

Первая в Украине! В Киеве презентуют онлайн-библиотеку аудиокниг на украинском

Катерина Бабкина (фото: facebook.com/Kateryna Бабкина)

Проект реализован совместно с Департаментом образования КГГА, и с 2019 года станет еще одним инструментом современной школы.

Во время открытой презентации авторская группа официально запустит проект, расскажет о его создании, результатах и дальнейших планах. На мероприятие приглашены представители городской власти, звезды, участвующие в озвучивание книг, а также авторы современных произведений.

Напомним, недавно были названы лауреаты ежегодной литературной премии "Книга года ВВС".

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