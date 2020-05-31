Перший день літа: прикольні листівки і поздоровлення

Перший день літа – це вже свято
1 червня для всіх людей є яскравим і радісним днем календаря. Попри примхи погоди, вже завтра настане літо! Вітання з першим днем літа зв'язується зі швидким приходом сезонних фруктів, відпочинком і прекрасним періодом життя всіх рослин. У цей день багато людей хоче привітати з першим днем літа всіх рідних і близьких, і в особливості тих, хто спекотної пори чекав з великим нетерпінням. STYLER зібрав підбірку яскравих листівок і поздоровлень.
Перший день літа найбільш довгоочікуваний день для багатьох українців. І вже прихід весни змушує завмерти в очікуванні довгожданого літнього тепла. Допоможіть іншим відчути радість і яскравість прийшла пори року, надсилайте веселі листівки, нагадайте про перший день літа!
А літечко несе тепло і ласку.
Все в дивних квітах, в барвах, у красі.
У кожній квіточці я бачу казку
І цілий Всесвіт у дзвінкій росі.
Співає птах на гілочці калини,
Ховаються в плакучих вербах сни…
І раптом теплий дощик серед днини,
Надвечір місяць випливе ясний
І попливе, щоб зорі рахувати.
Затихне все: і поле, і гаї…
І люди теж підуть відпочивати,
Лиш тільки не затихнуть солов’ї.
***
З першим днем літа. Нехай кожен день приносить нові яскраві емоції, літо буде яскравим та наповнене мандрами, смаколиками та цікавими пригодами.
***
Було уранці літо літенятком,
Обсипаним веснянками кульбаб.
По сонячних, аж золотих кульбабках
Стеливсь джмеля густий медовий бас.
Ставок од сяйва мружився і хлюпав
На берег білий-білий од піску.
З тополі вітер пух ласкавий скуб
І землю застеляв ласкавим пухом.
Увечері по-іншому було:
Кульбаби сонні очі постуляли,
А літо зовсім спати не лягало –
Всю ніч зірками й місяцем цвіло.
***
Торкає вітер трави пишнокрилі,
Їх пахощі злітають в небеса...
Розкрилися квіток дарунки милі,
Літневих днів незроджена краса...
Тяжіє небо грозами, дощами,
І сипеться на землю благодать...
Тісне сполучення між небом, нами
Закріплена веселкою печать...
Танцюють бджоли у медових зборах,
І птахи підіймають небокрай...
Лунає пісня на полях, по долах:
Ще одне літо радо зустрічай!
***
Літо з дощиком прийшло,
Світ чистенько вмило.
Всім надію принесло.
Стало світло й мило.
А навколо стільки квіт,
Всюди чари, ласка.
Зачудований весь світ.
Нас стрічає казка,
Любе сонечко, тепло,
Озеро і річка.
І навколишнє зело,
І м’яка водичка…
В небі ластівки стрімкі,
Працьовиті бджоли.
А на стежечках в’юнкі
Спориші довкола.
І така ясна краса
Зустрічає всюди!
Джміль гуде, летить оса
І веселі люди.
Літо-літечко прийшло,
Я така щаслива!
Нам воно несе тепло,
І багато дива.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, скільки українці будуть відпочивати в червні і які будуть свята.
Раніше ми публікували красиві листівки і поздоровлення з Днем Києва.
Автор: Styler