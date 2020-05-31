Перший день літа: прикольні листівки і поздоровлення

1 червня для всіх людей є яскравим і радісним днем календаря. Попри примхи погоди, вже завтра настане літо! Вітання з першим днем літа зв'язується зі швидким приходом сезонних фруктів, відпочинком і прекрасним періодом життя всіх рослин. У цей день багато людей хоче привітати з першим днем літа всіх рідних і близьких, і в особливості тих, хто спекотної пори чекав з великим нетерпінням. STYLER зібрав підбірку яскравих листівок і поздоровлень.

Перший день літа найбільш довгоочікуваний день для багатьох українців. І вже прихід весни змушує завмерти в очікуванні довгожданого літнього тепла. Допоможіть іншим відчути радість і яскравість прийшла пори року, надсилайте веселі листівки, нагадайте про перший день літа!

А літечко несе тепло і ласку.

Все в дивних квітах, в барвах, у красі.

У кожній квіточці я бачу казку

І цілий Всесвіт у дзвінкій росі.

Співає птах на гілочці калини,

Ховаються в плакучих вербах сни…

І раптом теплий дощик серед днини,

Надвечір місяць випливе ясний

І попливе, щоб зорі рахувати.

Затихне все: і поле, і гаї…

І люди теж підуть відпочивати,

Лиш тільки не затихнуть солов’ї.

***

З першим днем літа. Нехай кожен день приносить нові яскраві емоції, літо буде яскравим та наповнене мандрами, смаколиками та цікавими пригодами.

***

Було уранці літо літенятком,

Обсипаним веснянками кульбаб.

По сонячних, аж золотих кульбабках

Стеливсь джмеля густий медовий бас.

Ставок од сяйва мружився і хлюпав

На берег білий-білий од піску.

З тополі вітер пух ласкавий скуб

І землю застеляв ласкавим пухом.

Увечері по-іншому було:

Кульбаби сонні очі постуляли,

А літо зовсім спати не лягало –

Всю ніч зірками й місяцем цвіло.

***

Торкає вітер трави пишнокрилі,

Їх пахощі злітають в небеса...

Розкрилися квіток дарунки милі,

Літневих днів незроджена краса...

Тяжіє небо грозами, дощами,

І сипеться на землю благодать...

Тісне сполучення між небом, нами

Закріплена веселкою печать...

Танцюють бджоли у медових зборах,

І птахи підіймають небокрай...

Лунає пісня на полях, по долах:

Ще одне літо радо зустрічай!



***

Літо з дощиком прийшло,

Світ чистенько вмило.

Всім надію принесло.

Стало світло й мило.

А навколо стільки квіт,

Всюди чари, ласка.

Зачудований весь світ.

Нас стрічає казка,

Любе сонечко, тепло,

Озеро і річка.

І навколишнє зело,

І м’яка водичка…

В небі ластівки стрімкі,

Працьовиті бджоли.

А на стежечках в’юнкі

Спориші довкола.

І така ясна краса

Зустрічає всюди!

Джміль гуде, летить оса

І веселі люди.

Літо-літечко прийшло,

Я така щаслива!

Нам воно несе тепло,

І багато дива.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, скільки українці будуть відпочивати в червні і які будуть свята.

Раніше ми публікували красиві листівки і поздоровлення з Днем Києва.