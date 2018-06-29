Піщана буря в Харкові: з'явилося моторошне відео

Піщана буря в Харкові нагадала місцевим жителям "судний день"

На днях Харків накрила піщана буря. Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці спільноти "Успішний Харків".

Піщана буря в Харкові. Опубліковано Успішний Харків Четвер, 28 червня 2018 р.

Піщана буря в Харкові (відео: facebook.com/successful.kh)

У коментарях користувачі пишуть, що ця картина нагадує їм "судний день".

"Можна знімати кіно про покинуте місто. Який-небудь трилер", - написав один з користувачів.

Скріншот коментарів (facebook.com/successful.kh)

Місцеві жителі припускають, що до подібних явищ призводять масштабні вирубки дерев по Харкову і області.

"Продовжуйте вирубувати ліс, і піску у місті буде по коліно!" - зазначив Дмитро Бурдинський.

Скріншот коментарів (facebook.com/successful.kh)

Раніше Styler писав про те, що над каскадом Святошинських озер, неподалік від Новобіличів Київської області, пронісся смерч.

"Я фарбував стіни в квартирі і милувався краєвидом з вікна. Трохи не впав, коли побачив вдалині над озерами смерчі. Їх було всього три. Всі три не встиг зняти, два ніби розчинилися в озері, але один вдалося зняти на відео. Цей смерч був найбільший. Він значно вище наших будинків", - розповів очевидець цього незвичайного для України природного явища.

Відео: РБК-Україна