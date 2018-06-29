Песчаная буря в Харькове: появилось жуткое видео

Песчаная буря в Харькове напомнила местным жителям "судный день"

На днях Харьков накрыла песчаная буря. Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице сообщества "Успешный Харьков".

Песчаная буря в Харькове. Опубліковано Успешный Харьков Четвер, 28 червня 2018 р.

Песчаная буря в Харькове (видео: facebook.com/successful.kh)

В комментариях пользователи пишут, что эта картина напоминает им "судный день".

"Можно снимать кино про заброшенный город. Какой-нибудь триллерчик", - написал один из юзеров.

Скриншот комментариев (facebook.com/successful.kh)

Местные жители предполагают, что к подобным явлениям приводят масштабные вырубки деревьев по Харькову и области.

"Продолжайте вырубать лес, и песка в городе будет по колено!" - отметил Дмитрий Бурдинский.

Скриншот комментариев (facebook.com/successful.kh)

Ранее Styler писал о том, что над каскадом Святошинских озер, неподалеку от Новобеличей Киевской области, пронесся смерч.

"Я красил стены в квартире и любовался видом из окна. Чуть не упал, когда увидел вдали над озерами смерчи. Их было всего три. Все три не успел снять, два как растворились в озере, но один удалось снять на видео. Этот смерч был самый большой. Он значительно выше наших домов", - рассказал очевидец этого необычного для Украины природного явления.

Видео: РБК-Украина