Петро Порошенко приєднався до флешмобу на честь Дня прапора: фото і відео

Петро Порошенко, колишній президент України, приєднався до флешмобу на честь святкування Дня державного прапора, який всі українці традиційно відзначають 23 серпня, напередодні найбільшого для нашої країни свята - Дня Незалежності України.

"Українські військові ризикуючи життям піднімають державний прапор над звільненими від окупантів містами, і ми маємо цінувати символ української державності", - наголосив, під час флеш-мобу організованого ГО "Справа Громад", п’ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.

"Під цим прапором ми звільняли і Слов’янськ, і Лисичанськ, і Сєвєродонецьк, звільняли дві третини окупованого Донбасу. Люди ризикували життям для того, щоб підняти український синьо-жовтий прапор над кожним звільненим містом, селом і селищем. Я прагну, щоби якнайшвидше ми повернули його в Донецьк і Луганськ, Сімферополь, Севастополь, Бахчисарай. Зробимо все можливе, щоб Україна повернулася на Донбас, а Донбас повернувся в Україну, та щоб Україна повернулася в Крим, а Крим повернувся в Україну", підкреслив екс-президент.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Під цим прапором ми будемо повторювати героїзм вояків УПА, героїв національно-визвольних змагань, героїзм тих хто боровся та бореться за те, щоб зберегти державу зараз. Значна частина ветеранів сьогодні тут разом з нами", - сказав Петро Порошенко.

Він зазначив, що важливим кроком під час його президенства стало впровадження військового вітання "Слава Україні! Героям Слава!", а також гімну українського війська.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

"Ми завжди пам’ятаємо, що повернули наше історичне військове вітання, наш гімн Збройних Сил України "Зродились ми великої години", мені приємно, що рівно через 4 хвилини ми о 19:19 в сторіччя Акту Злуки ми проголосимо історичне вітання "Слава Україні!" - сказав п’ятий президент України.

Він наголосив, що флеш-моб також відбувся в 15 містах України, а до заходів долучились тисячі людей, і подякував українцям за те, що Україна та державний прапор в їх серцях.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

"Створення української державності, а саме української армії, захист української мови, створення нашої незалежної автокефальної соборної єдиної православної церкви – це основи української державності. На все це нас надихає український прапор. Вдячний, що ви не байдужі і бережете Україну, наш прапор!" - наголосив Петро Порошенко.

Порошенко висловив занепокоєння тим фактом, що нова влада не приділяє достатньої уваги формуванню міжнародної коаліції підтримки України та дозволила послаблення тиску на Росію деяких країн, наприклад США та Франції.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

"Ми потужна команда українців, яка любить свою державу і зробила за 5 років все, щоб зберегти незалежність, її в серці, як цілісну державу, зберегти націю і народ. Ми зробили все, щоб весь світ об’єднався навколо України.

На жаль, зараз ця потужна світова солідарність стає слабкішою, з’являються розмови, про те, що вони вже запросять Росію назад до великої вісімки. Роблять все, щоб зруйнувати те, що зробили ми. Це не питання політики, а питання збереження країни. Маємо забезпечити місце України в світі і дотримання принципу "нічого про Україну без України". Ми маємо впливати на наше майбутнє, яка доля чекає на нашу державу, народ, Збройні Сили України, церкву, мову. Велика ціна заплачена за нашу незалежність", - сказав лідер "Європейської Солідарності".

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Петро Порошенко наголосив на символічності обрання місцем для проведення флеш-мобу Михайлівської площі, на якій розігрувалися трагічні події Революції Гідності, і проголосив: "Настане день, коли один проголосить: "Слава Україні!" А мільйони відповідатимуть: "Героям слава!"

На завершення заходу учасники "а капела" заспівали гімн України.

Відео: facebook.com/petroporoshenko

До слова, посольство Великобританії зворушливо привітало українців з Днем незалежності відомою піснею.

Раніше у мережі показали фото генерального прогону "Ходи Гідності" на Майдані, яка відбудеться вже 24 серпня в Києві. Над постановкою альтернативного параду працюють режисер Алан Бадоєв та хореограф Олена Коляденко.