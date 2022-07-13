Лоліта видала новий перл про "бандерівців", які побили її матір у Києві
Російська співачка Лоліта Мілявська, яка підтримує політику Кремля, вразила новим перлом. Вона повідомила, що в Києві нібито побили її матір за те, що та говорила російською мовою. За словами виконавиці, це був "бандерівець".
Своє відеозвернення росіянка записала в Instagram.
Деталі "побиття"
Лоліта повідомила, що нібито її мати в центрі столиці України вдарили по голові. Жінка впала на асфальт, а після цього у неї стався мікроінсульт, від якого її зараз лікують.
"Бандерівець" або націоналіст, як хочете, вдарив маму ззаду по голові, вона впала на бордюр, у неї стався струс мозку, а потім мікроінсульт", - заявила співачка.
Також путіністка сказала, що ця історія сталася шість років тому, і мама просила не влаштовувати скандал і нікому не розповідати. За словами Мілявської, її мати все життя живе в Києві.
Також на відео Мілявська повідомляє, що дуже любить Росію і нікуди з неї їхати не збирається, всупереч останнім чуткам.
Зазначимо, що сама Лоліта Мілявська народилася в місті Мукачево. Незважаючи на це вона цілком підтримує Росію.
Цікаво, що на відео Лоліти відреагувала співачка Наташа Корольова, яка з початку війни в Україні мовчить про батьківщину і продовжує розважати росіян.
"Все правильно, Лоліта", – написала Корольова.
Як ми раніше писали, російський актор - "путініст" приїхав в окупований Херсон.
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