Российская певица Лолита Милявская, поддерживающая политику Кремля, поразила новым перлом. Она сообщила, что в Киеве якобы побили ее мать за то, что та говорила на русском языке. По словам исполнительницы, это был "бандеровец".

Детали "избиения"

Лолита сообщила, что якобы ее мать в центре столицы Украины ударили по голове. Женщина упала на асфальт, а после этого у нее произошел микроинсульт, от которого ее сейчас лечат.

"Бандеровец" или националист, как хотите, ударил маму сзади по голове, она упала на бордюр, у нее произошло сотрясение мозга, а потом микроинсульт", - заявила певица.

Также путинистка сказала, что эта история произошла шесть лет назад, и мама просила не устраивать скандал и никому не рассказывать. По словам Милявской, ее мать всю жизнь живет в Киеве.

Также на видео Милявская сообщает, что очень любит Россию и никуда из нее уезжать не собирается, вопреки последним слухам.

Отметим, что сама Лолита Милявская родилась в городе Мукачево. Несмотря на это она всецело поддерживает Россию.

Интересно, что на видео Лолиты отреагировала певица Наташа Королева, которая с начала войны в Украине молчит о родине и продолжает развлекать россиян.

"Все правильно, Лолита", - написала Королева.