Подростки в Полтавской области замучили до смерти птицу, которую похитили у местной жительницы (видео)
В селе Камбуреиевка неподалеку от Кременчуга в Полтавской области ребята похитили у местной жительницы курицу и издевались над ней. В результате животное умерло. Местные жители обратились в полицию, однако до сих пор не получили ответа.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Telegram-канале "Киев. Главное".
Что известно о деле
Сами обидчики приехали в Камбурлеевку из районного центра Онуфриевка. В селе они похитили у местной жительницы курицу и издевались над ней.
По словам дочери местной жительницы, ее мама живет одна, поскольку все мужчины в семье служат в рядах Вооруженных Сил. К слову кур она выращивает именно для них и их побратимов на фронт.
На ребят написали заявление в правоохранительные органы, но до сих пор никакого ответа не последовало. Известно, что один из подростков - сын полицейского.
Ниже мы публикуем кадры издевательств. Если у вас чувствительная психика, лучше удержитесь от просмотра. Беременным женщинам и детям также следует отойти от экрана.
Реакции украинцев
- "Треба зробити з ними те саме, що вони зробили з куркою. А тато-поліцейський хай подивиться".
- "Мені 56 років, у мене три внучки. Не дай Боже вони захочуть за таких потвор вийти заміж. Це жах!"
- "Я колись спостерігала сцену. Хлопчик років 8 штовхнув ногою бездомного собаку. Моментально отримав смачного пенделя від тата. Розплакався. Тато запитав "боляче?". Той щось промимрив. Отримав ще одного зі слова "Запам'ятай, їй теж боляче. Якщо ти робиш боляче, завжди знайдеться хтось хто зробить боляче тобі".
- "Батькам штраф. І нехай куплять тій жіночці ще 50 курей".
- "З такого б*дла людина не виросте..."
Раньше мы рассказывали, как в Закарпатье девочки "играли в футбол" котенком и снимали это на видео.
Читайте также о самых страшных экспериментах человечества над животными.