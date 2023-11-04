Подростки в Полтавской области замучили до смерти птицу, которую похитили у местной жительницы (видео)

В селе Камбуреиевка неподалеку от Кременчуга в Полтавской области ребята похитили у местной жительницы курицу и издевались над ней. В результате животное умерло. Местные жители обратились в полицию, однако до сих пор не получили ответа.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Telegram -канале "Киев. Главное".

Что известно о деле

Сами обидчики приехали в Камбурлеевку из районного центра Онуфриевка. В селе они похитили у местной жительницы курицу и издевались над ней.

По словам дочери местной жительницы, ее мама живет одна, поскольку все мужчины в семье служат в рядах Вооруженных Сил. К слову кур она выращивает именно для них и их побратимов на фронт.

На ребят написали заявление в правоохранительные органы, но до сих пор никакого ответа не последовало. Известно, что один из подростков - сын полицейского.

Ниже мы публикуем кадры издевательств. Если у вас чувствительная психика, лучше удержитесь от просмотра. Беременным женщинам и детям также следует отойти от экрана.

Реакции украинцев