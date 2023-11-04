Підлітки на Полтавщині закатували до смерті птаха, якого викрали в місцевої мешканки (відео)

У селі Камбурліївка неподалік Кременчука на Полтавщині хлопці викрали в місцевої мешканки курку та знущалися з неї. У результаті тварина померла. Місцеві мешканці звернулися до поліції, проте досі не отримали жодної відповіді.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram -каналі "Київ. Головне".

Що відомо про справу

Самі кривдники приїхали до Камбурліївки з районного центру Онуфріївка. У селі вони викрали в місцевої мешканки курку та знущалися з неї.

За словами доньки цієї місцевої мешканки, її мама живе одна, оскільки всі чоловіки в родині служать у лавах Збройних Сил. До слова курей вона вирощує саме для них та їхніх побратимів на фронт.

На хлопців написали заяву в правоохоронні органи, але досі жодної відповіді не було. Відомо, що один із підлітків син поліцейського.

Нижче ми публікуємо кадри знущань. Якщо у вас чутлива психіка, краще утримайтеся від перегляду. Вагітним жінкам і дітям також варто відійти від екрана.

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