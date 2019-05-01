Пікнік здорової людини: як безпечно відпочити на природі

В МОЗ України розповіли, як відпочити з сім'єю та друзями на природі і уникнути при цьому неприємних наслідків. Свої рекомендації фахівці написали на сторінці міністерства охорони здоров'я в соціальній мережі Facebook.

Фахівці МОЗ попереджають, що в Україні розпочався сезон кліщів і змій і тому вони дали поради, як провести пікнік на природі без проблем.

Одягайте одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла, щоб захиститися від кліщів. Найкраще світлий і однотонний. На ньому кліщ буде помітний. Уважно оглядайте себе. Іксодові кліщі (які водяться в Україні) живуть у ґрунті і нападають виключно з трави.

Для захисту від кліщів використовуйте спеціальні засоби, які їх відлякують. Уважно вивчіть інструкцію і звертайте увагу на тривалість дії засобу.

Що робити, якщо ви знайшли кліща на тілі (facebook.com/UkrayinskiyFeysbuk)

Перевіряйте місце для пікніка, щоб вберегтися від укусів змій. Навколо місця для пікніка потрібно проворушити палицею. Це відлякає гадюк, вони відповзуть. Якщо побачили змію – не робіть різких рухів, вони не помічають нерухомі об'єкти, не нападають першими, а проявляють агресію тільки в разі небезпеки. Створіть палицею шум – цього буде достатньо.

Не розводьте багаття на вугіллі, які залишилися від попереднього вогню. На жаль багато людей до сих пір після пікніка спалюють на вогнищах пластиковий посуд, а це – смертельна небезпечна хімічна отрута. Оптимальне місце для вогню – мангал, очищений від попелу. Після пікніка переконайтеся, що полум'я вдалося приборкати.

Після пікніка оглядайте себе, дітей і домашніх улюбленців на предмет виявлення кліщів. Відразу ретельно огляньте одяг, пропрасуйте його праскою і перевірте речі, які принесли з прогулянки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Уляна Супрун розповіла, що потрібно зробити при укусі тварини в першу чергу.

А також розповідали про те, що Комаровський дав батькам важливі поради про кліщів.