Пикник здорового человека: как безопасно отдохнуть на природе

В МОЗ Украины рассказали, как отдохнуть с семьей и друзьями на природе и избежать при этом неприятных последствий. Свои рекомендации специалисты написали на странице министерства охраны здоровья в социальной сети Facebook.

Специалисты МОЗ предупреждают, что в Украине начался сезон клещей и змей и поэтому они дали советы, как провести пикник на природе без проблем.

Надевайте одежду с длинными рукавами, плотно прилегающую к телу, чтобы защититься от клещей. Лучше всего светлую и однотонную. На ней клещ будет заметен. Внимательно осматривайте себя. Иксодовые клещи (которые водятся в Украине) живут в почве и нападают исключительно из травы.

Для защиты от клещей используйте специальные средства, которые их отпугивают. Внимательно изучите инструкцию и обращайте внимание на длительность действия средства.

Что делать, если вы нашли клеща на теле (facebook.com/UkrayinskiyFeysbuk)

Проверяйте место для пикника, чтобы уберечься от укусов змей. Вокруг места для пикника нужно прошуршать палкой. Это отпугнет змей, и они уползут. Если увидели змею – не делайте резких движений, они не замечают неподвижные объекты, не нападают первыми, а проявляют агрессию только в случае опасности. Создайте палкой шум – этого будет достаточно.

Не разводите костер на углях, которые остались от предыдущего огня. К сожалению многие люди до сих пор после пикника сжигают в кострах пластиковую посуду, а это – смертельный опасный химический яд. Оптимальное место для огня – мангал, очищенный от пепла. После пикника удостоверьтесь, что пламя потушено.

После пикника осматривайте себя, детей и домашних любимцев на предмет обнаружения клещей. Сразу тщательно осмотрите одежду, прогладьте ее утюгом и проверьте вещи, которые принесли с прогулки.

Напомним, ранее мы писали о том, что Уляна Супрун рассказала, что нужно сделать при укусе животного в первую очередь.

А также рассказывали о том, что Комаровский дал родителям важные советы о клещах.