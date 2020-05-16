Бенкет під час чуми: у Криму влаштують концерт на дні висохлого водосховища

Сімферопольське водосховище в Криму (фото: krymr.org)

На дні обмілілого Сімферопольського водосховища проведуть концерт класичної музики

В окупованому Криму обміліло Сімферопольське водосховище і захоплений РФ український півострів впевнено наближається до екологічної катастрофи.

Ситуація дійсно тривожна, адже ця найважливіша водна артерія є головним джерелом питної води для столиці АРК. Але замість дій з порятунку водосховища маріонеткова "влади" вирішила влаштувати шоу - схвалила проведення концерту класичної музики на дні водойми. Про це передає "Крим. Реалії".

Музиканти Кримської філармонії отримали "добро" на захід від російського Держкомітету по водному господарству півострова.

За словами художнього керівника і головного диригента філармонії Дениса Карлова, обміліле дно будуть використовувати в ролі амфітеатру, а під ноги музикантам постелять червоні килими. Про це йдеться в повідомленні на сторінці філармонії у соцмережі ВКонтакте.

"Зараз сама природа дає нам таку унікальну можливість послухати музику і відчути занурення на дно моря", - пояснив він.

Зауважимо, що кримчанам таке видовище обіцяють влаштувати тільки після зняття карантинних обмежень.

В мережі така ініціатива викликала обурення і гарячі дискусії. Ідею жорстко розкритикували та назвали "справжнім дном" і "бенкетом під час чуми".

На дні обмілілого Сімферопольського водосховища проведуть концерт - мережа обурюється (Фото: скрін ru.krymr.com)

Раніше ми писали про те, що в окупованому Криму "влада" ліквідувала два заповідника.

Нагадаємо, що в Криму за рік зникло ціле озеро. Місцеві скаржилися на осушення ставка в Байдарській долині, через що Севастополю загрожує катастрофа з водою. При цьому кримчани підозрюють, що ставок знищують навмисно, щоб віддати землю під котеджну забудову.

Автор: Володимир Костирін