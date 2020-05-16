Пир во время чумы: в Крыму устроят концерт на дне высохшего водохранилища

Симферопольское водохранилище в Крыму (фото: krymr.org)

На дне обмелевшего Симферопольского водохранилища проведут концерт классической музыки

В оккупированном Крыму обмелело Симферопольское водохранилище и захваченный РФ украинский полуостров уверенно приближается к экологической катастрофе.

Ситуация действительно тревожная, ведь эта важнейшая водная артерия является главным источником питьевой воды для столицы АРК. Но вместо действий по спасению водохранилища марионеточные "власти" решили устроить шоу - одобрили проведение концерта классической музыки на дне водоема. Об этом передает "Крым. Реалии".

Музыканты Крымской филармонии получили "добро" на мероприятие от российского Госкомитета по водному хозяйству полуострова.

По словам художественного руководителя и главного дирижера филармонии Дениса Карлова, обмелевшее дно будут использовать в роли амфитеатра, а под ноги музыкантам постелят красные ковры. Об этом говорится в сообщении на странице филармонии в соцсети ВКонтакте.

"Сейчас сама природа дает нам такую уникальную возможность послушать музыку и ощутить погружение на дно моря", - объяснил он.

Отмечается, что крымчанам такое зрелище обещают устроить только после снятия карантинных ограничений.

В сети такая инициатива вызвала возмущение и горячие дискуссии. Идею жестко раскритиковали и назвали "настоящим дном" и "пиром во время чумы".

На дне обмелевшего Симферопольского водохранилища проведут концерт - сеть возмущается (Фото: скрин ru.krymr.com)

Ранее мы писали о том, что в оккупированном Крыму "власти" ликвидировали два заповедника.

Напомним, что в Крыму за год исчезло целое озеро. Местные жаловались на осушение пруда в Байдарской долине, из-за чего Севастополю грозит катастрофа с водой. При этом крымчане подозревают, что пруд уничтожают намеренно, чтобы землю отдать под коттеджную застройку.

Автор: Владимир Костырин