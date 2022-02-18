Як не плакати під час нарізання цибулі: перевірені методи

Як уникнути роздратування очей

Вогонь

Зокрема, ви можете запалити свічку, але важливо, щоб до вас доходив жар від полум'я. Він допоможе знизити концентрацію ензиму LFS до того, як його похідні досягнуть слізних залоз.

Ріжте цибулю у воді

Помістіть овоч у глибоку місткість і залийте холодною водою, щоб вона повністю покривала цибулину. Нарізайте цибулю прямо у воді.

Мікрохвильова піч

Потримайте цибулину в мікрохвильовій печі на середній температурі протягом 25-30 секунд. Довше гріти овоч не можна, адже він просто звариться.

Зазначається, що електромагнітні хвилі частково зменшать дратівливий ефект речовин, що містяться в овочі.

Охолодіть цибулину

Цибулину покладіть у морозильну камеру на 10-15 хвилин. Після цього швидко наріжте її, поки вона ще не встигла "зігрітися".

Окуляри для плавання

Для цього способу потрібні окуляри або маска для плавання, щоб створити перешкоду для похідних ензиму LFS.

Жуйте жуйку

Цей спосіб дійсно допомагає уникнути роздратування слізних залоз. Вся річ у тому, що коли ви жуєте жуйку, то дихаєте переважно через рот. Тому речовинам, що посилюють сльозотечу, складніше дістатися "місця призначення".

Склянка з окропом

Водяна пара допоможе створити захисний бар'єр і знизити концентрацію подразнюючих речовин у повітрі.

Цей метод не допоможе повністю виключити печіння, але інтенсивність сльозотечі суттєво зменшиться.