Как не плакать во время нарезания лука: проверенные методы

Как избежать раздражения глаз

Огонь

В частности, вы можете зажечь свечу, но важно, чтобы до вас доходил жар от пламени. Он поможет снизить концентрацию энзима LFS до того, как его производные достигнут слезных желез.

Режьте лук в воде

Поместите овощ в глубокую емкость и залейте холодной водой, чтобы она полностью покрывала луковицу. Нарезайте лук прямо в воде.

Микроволновка

Подержите луковицу в микроволновой печи на средней температуре в течение 25-30 секунд. Дольше греть овощ нельзя, ведь он просто сварится.

Отмечается, что электромагнитные волны частично уменьшат раздражающий эффект веществ, содержащихся в овоще.

Охладите луковицу

Луковицу положите в морозильную камеру на 10-15 минут. После этого быстро нарежьте ее, пока она еще не успела "согреться".

Очки для плавания

Для этого способа нужны очки или маска для плавания, чтобы создать препятствие для производных энзима LFS.

Жуйте жвачку

Этот способ действительно помогает избежать раздражения слезных желез. Все дело в том, что когда вы жуете жвачку, то дышите преимущественно через рот. Поэтому веществам, усиливающим слезотечение, сложнее добраться до "места назначения".

Стакан с кипятком

Водяной пар поможет создать защитный барьер и снизить концентрацию раздражающих веществ в воздухе.

Этот метод не поможет полностью исключить жжение, но интенсивность слезотечения существенно уменьшится.