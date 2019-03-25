Планували велике весілля: у Львівській області трагічно загинула дівчина

Загинула молода дівчина (Колаж РБК-Україна)

Дівчина поверталася додому на велосипеді і впала

У Львівській області трагічно загинула 19-річна Діана Прачкевич. Дівчина поверталася додому з гостей, у село Новосілки-Гостинні, Самбірського району. Їй стало зле біля залізничного переїзду, і вона втратила свідомість.

Односельці розповіли, що Діану знайшов випадковий перехожий. Хлопець ішов у бік лісу і побачив дівчину, яка лежала без свідомості. Він викликав швидку допомогу. Коли мама Діани дізналася про те, що сталося, дівчину вже везли в Рудківську лікарню.

Проте медикам не вдалося врятувати дівчину, вона померла, не приходячи до тями. Виявилося, що у неї відірвався тромб і тому вона впала з велосипеда. Односельці в шоці від цієї історії і не вірять, що молода здорова дівчина могла померти так раптово.

Діана Прачкевич з чоловіком

"Біля того місця стоїть великий камінь. Спочатку думали, що вона об нього могла вдариться. Діана єдина дитина в сім'ї. Не можу навіть уявити, яка це трагедія для батьків. Вона тільки у вересні розписалася з хлопцем. Планували на червень велике весілля відгуляти. Вони дуже любили один одного, а тут така біда. Як пережити це горе – один Бог знає", - розповіла родичка дівчини Надія Музика.

Рідні дівчини кажуть, що на здоров'я вона ніколи не скаржилася і нічого не вказувало на те, що з нею щось негаразд.

Діані Прачкевич у квітні повинно було виповниться 20 років. Поховають дівчину на місцевому кладовищі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у страшній ДТП в Одесі загинула родичка Сильвестра Сталлоне.

А також розповідали про те, що школярка померла посеред уроку.