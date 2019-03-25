ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Планували велике весілля: у Львівській області трагічно загинула дівчина

STYLERЖиття    25.03.2019 - 22:38
Планували велике весілля: у Львівській області трагічно загинула дівчина
Загинула молода дівчина (Колаж РБК-Україна)

Дівчина поверталася додому на велосипеді і впала

У Львівській області трагічно загинула 19-річна Діана Прачкевич. Дівчина поверталася додому з гостей, у село Новосілки-Гостинні, Самбірського району. Їй стало зле біля залізничного переїзду, і вона втратила свідомість.

Односельці розповіли, що Діану знайшов випадковий перехожий. Хлопець ішов у бік лісу і побачив дівчину, яка лежала без свідомості. Він викликав швидку допомогу. Коли мама Діани дізналася про те, що сталося, дівчину вже везли в Рудківську лікарню.

Проте медикам не вдалося врятувати дівчину, вона померла, не приходячи до тями. Виявилося, що у неї відірвався тромб і тому вона впала з велосипеда. Односельці в шоці від цієї історії і не вірять, що молода здорова дівчина могла померти так раптово.Планували велике весілля: у Львівській області трагічно загинула дівчина

Діана Прачкевич з чоловіком

"Біля того місця стоїть великий камінь. Спочатку думали, що вона об нього могла вдариться. Діана єдина дитина в сім'ї. Не можу навіть уявити, яка це трагедія для батьків. Вона тільки у вересні розписалася з хлопцем. Планували на червень велике весілля відгуляти. Вони дуже любили один одного, а тут така біда. Як пережити це горе – один Бог знає", - розповіла родичка дівчини Надія Музика.

Рідні дівчини кажуть, що на здоров'я вона ніколи не скаржилася і нічого не вказувало на те, що з нею щось негаразд.

Діані Прачкевич у квітні повинно було виповниться 20 років. Поховають дівчину на місцевому кладовищі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у страшній ДТП в Одесі загинула родичка Сильвестра Сталлоне.

А також розповідали про те, що школярка померла посеред уроку.

Одружився місяць тому: деталі загибелі 20-річного нацгвардійця Замерз на смерть біля рідного села: деталі страшної трагедії у Львівській області
Новини України трагедиязагибель
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся