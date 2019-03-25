ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Планировали большую свадьбу: во Львовской области трагически погибла девушка

STYLERЖизнь    25.03.2019 - 22:38
Планировали большую свадьбу: во Львовской области трагически погибла девушка
Погибла молодая девушка (Коллаж РБК-Украина)

Девушка возвращалась домой на велосипеде и упала

Во Львовской области трагически погибла 19-летняя Диана Прачкевич. Девушка возвращалась домой из гостей, в село Новоселки-Гостинные, Самборского района. Ей стало плохо возле железнодорожного переезда, и она потеряла сознание.

Односельчане рассказали, что Диану нашел случайный прохожий. Парень шел в сторону леса и увидел девушку, которая лежала без сознания. Он вызвал скорую помощь. Когда мама Дианы узнала о том, что случилось, девушку уже везли в Рудковскую больницу.

Однако медикам не удалось спасти девушку, она умерла, не приходя в сознание. Оказалось, что у нее оторвался тромб и поэтому она упала с велосипеда. Односельчане в шоке от этой истории и не верят, что молодая здоровая девушка могла умереть так внезапно.Планировали большую свадьбу: во Львовской области трагически погибла девушка

Диана Прачкевич с мужем 

"Возле того места стоит большой камень. Сначала думали, что она об него могла ударится. Диана единственный ребенок в семье. Не могу даже представить, какая это трагедия для родителей. Она только в сентябре расписалась с парнем. Планировали на июнь большую свадьбу отгулять. Они очень любили друг друга, а тут такая беда. Как пережить это горе – один Бог знает", - рассказала родственница девушки Надежда Музыка.

Родные девушки говорят, что на здоровье она никогда не жаловалась и ничего не указывало на то, что с ней что-то не так.

Диане Прачкевич в апреле должно было исполнится всего 20 лет. Похоронят девушку на местном кладбище.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в страшном ДТП в Одессе погибла родственница Сильвестра Сталлоне.

А также рассказывали о том, что школьница умерла посреди урока.

Женился месяц назад: детали гибели 20-летнего нацгвардейца Замерз насмерть возле родного села: детали жуткой трагедии во Львовской области
Новости Украины трагедиягибель
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь