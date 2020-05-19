Платіжні картки та банківські операції: в Укрпошті з'являться нові послуги

Укрпошта зможе розширити перелік своїх послуг для населення. У вівторок, 19 травня, Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт № 2788-д "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про фінансові послуги у сфері поштового зв'язку".

Згідно з цим законопроєктом, в Укрпошти з'являться нові послуги для населення, які будуть пов'язані з грошовими операціями.

Зокрема, організація зможе:

Відкривати та вести окремі поштові рахунки. Вклади на поштових рахунках будуть гарантуватися так само, як і на звичайних банківських рахунках.

Проводити розрахункові банківські операції згідно з порядками, встановленими НБУ.

Випускати та обслуговувати платіжні картки для клієнтів.

Залучати кошти фізичних та юридичних осіб, займатися обміном валют.

Варто відзначити, що раніше в Нацбанку були категорично проти прийняття цього законопроєкту.

Поштові рахунки можуть бути використані для нарахування пенсій, заробітної плати, соціальних допомог, доходів від торгівлі. Укрпошта повністю підпадає під регулювання НБУ по фінмоніторингу незалежно від права надавати банківські послуги.

Якщо законопроєкт буде прийнятий у другому читанні, то в Україні з'явиться свій "поштовий" банк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрпошта запустила нову послугу для своїх клієнтів.