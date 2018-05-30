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Плавав у забороненому місці: у Києві сталася трагедія зі школярем (фото)

STYLERLIFE        30.05.2018 - 18:58
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

У мережі повідомили, що на Трухановому острові потонув хлопець

У Києві на Трухановому острові сталася трагедія. Школяр плавав у забороненому місці і зник. Хлопчика розшукують рятувальники. Про це повідомляється на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.

"Втопився школяр: у Києві на Трухановому трагедія, працюють рятувальники-водолази, чергує "швидка", - розповіли в мережі.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Хлопчик плавав у забороненому місці, з вирами і сильним плином. Зник", - повідомили в спільноті.

 

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Дуже сподіваємося, що знайдеться живий, і просто десь виплив..." – додали автори публікації.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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Теги: купание, спасатели, труханов остров
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