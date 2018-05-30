Плавал в запрещенном месте: в Киеве произошла трагедия со школьником (фото)

В сети сообщили, что на Трухановом острове утонул парень

В Киеве на Трухановом острове произошла трагедия. Школьник плавал в запрещенном месте и пропал. Мальчика разыскивают спасатели. Об этом сообщается на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.

"Утонул школьник: в Киеве на Трухановом трагедия, работают спасатели-водолазы, дежурит "скорая", - рассказали в сети.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Мальчик плавал в запрещенном месте, с водоворотами и сильным течением. Пропал", - сообщили в сообществе.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Очень надеемся, что найдется живой, и просто где-то выплыл..." – добавили авторы публикации.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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