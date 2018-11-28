Полонений український моряк передав зворушливу записку рідним

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Сергій Цибізов передав лист через адвоката

Заарештований у Криму український військовий моряк Сергій Цибізов передав через адвоката Оксану Железняк записку рідним. Про це повідомив кореспондент, "Крым.Реалии".

"У мене все добре. Не хвилюйтеся. Всіх люблю, цілую!" – коротко написав 21-річний моряк у записці.

Крім того, адвокат Оксана Железняк розповіла, що Цибізова "не били, однак психологічно схиляли до дачі свідчень". Після судового засідання йому повинні були пред'явити звинувачення.

Раніше ми писали, що оприлюднений список прізвищ затриманих Росією українських моряків.

Ми повідомляли, що 27 листопада, в окупованому Криму почався "суд" над затриманими РФ українськими моряками. Зокрема, Київський райсуд Сімферополя заарештував на два місяці Володимира Варимеза. Його звинуватили у "незаконному перетині російського кордону". Український моряк провину не визнав. Заарештований Віктор Можелянський і Сергій Цибізов.

Раніше Федеральна служба безпеки Росії оприлюднила відеозапис допиту українських моряків. Зокрема, російські силовики допитали військовослужбовців Андрія Драча, Сергія Цибізова і Володимира Лісового.

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