ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Полонений український моряк передав зворушливу записку рідним

STYLERЖиття    28.11.2018 - 10:50
Полонений український моряк передав зворушливу записку рідним
Фото: РБК-Україна

Сергій Цибізов передав лист через адвоката

Заарештований у Криму український військовий моряк Сергій Цибізов передав через адвоката Оксану Железняк записку рідним. Про це повідомив кореспондент, "Крым.Реалии". 

"У мене все добре. Не хвилюйтеся. Всіх люблю, цілую!" – коротко написав 21-річний моряк у записці.

Полонений український моряк передав зворушливу записку рідним

Крім того, адвокат Оксана Железняк розповіла, що Цибізова "не били, однак психологічно схиляли до дачі свідчень". Після судового засідання йому повинні були пред'явити звинувачення.

Раніше ми писали, що оприлюднений список прізвищ затриманих Росією українських моряків.

Ми повідомляли, що 27 листопада, в окупованому Криму почався "суд" над затриманими РФ українськими моряками. Зокрема, Київський райсуд Сімферополя заарештував на два місяці Володимира Варимеза. Його звинуватили у "незаконному перетині російського кордону". Український моряк провину не визнав. Заарештований Віктор Можелянський і Сергій Цибізов.

Раніше Федеральна служба безпеки Росії оприлюднила відеозапис допиту українських моряків. Зокрема, російські силовики допитали військовослужбовців Андрія Драча, Сергія Цибізова і Володимира Лісового.

Відео: Депутати сплять

Новини України пленные
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся