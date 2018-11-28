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Пленный украинский моряк передал трогательную записку родным

STYLERЖизнь    28.11.2018 - 10:50
Пленный украинский моряк передал трогательную записку родным
Фото: РБК-Украина

Сергей Цыбизов передал письмо через адвоката

Арестованный в Крыму украинский военный моряк Сергей Цыбизов передал через адвоката Оксану Железняк записку родным. Об этом сообщил корреспондент "Крым.Реалии".

"У меня все хорошо. Не волнуйтесь. Всех люблю, целую!" – коротко написал 21-летний моряк в записке. 

Пленный украинский моряк передал трогательную записку родным

Помимо того, адвокат Оксана Железняк рассказала, что Цыбизова "не били, однако психологически склоняли к даче показаний". После судебного заседания ему должны были предъявить обвинение.

Ранее мы писали, что обнародован список фамилий задержанных Россией украинских моряков.

Мы сообщали, что 27 ноября, в оккупированном Крыму начался "суд" над задержанными РФ украинскими моряками. В частности, Киевский райсуд Симферополя арестовал на два месяца Владимира Варимеза. Его обвинили в "незаконном пересечении российской границы". Украинский моряк вину не признал. Также арестован Виктор Можелянский и Сергей Цыбизов.

Ранее Федеральная служба безопасности России обнародовала видеозапись допроса украинских моряков. В частности, российские силовики допросили военнослужащих Андрея Драча, Сергея Цибизова и Владимира Лесового.

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