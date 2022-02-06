Погана ідея: 10 речей, які не варто дарувати на День святого Валентина

1. Величезний плюшевий ведмедик

Залиште м'які іграшки для дітей, будь ласка. Зрештою, вашому партнерові набагато більше сподобається згорнутися калачиком з затишною м'якою ковдрою, ніж з моторошним двометровим плюшевим ведмедиком.

2. Прикраси у формі серця

Вам не потрібно купувати комусь намисто (або браслет, або сережки) у формі серця, щоб показати свою любов до нього. Насправді, вам не тільки не потрібно, але, ймовірно, і не слід. Вибирайте що-небудь більш класичне і універсальне, якщо вже хочете подарувати прикраси.

3. Декоративні свічки

Вибачте, ви шукаєте подарунки на День святого Валентина або подарунки на 70-річчя вашої тітки Глаші? Нічого проти свічок ми в цілому не маємо, звичайно, але вони не зовсім довговічні або індивідуальні. Подібним, але кращим вибором буде дифузор ефірних масел, який ваш партнер може налаштувати за допомогою своїх ароматів за своїм вибором.

4. Квіти (і більше нічого)

Цей букет червоних троянд - прекрасний жест, але через тиждень (або менше) все, що залишиться вашій половинці, це кілька засохлих пелюсток і зів'ялих стебел. Замість цього замініть свіжі квіти на живу рослину, яка простоїть набагато довше (сподіваюся, як і ваші відносини).

5. Дешева білизна

Повірте, жодна жінка не зрозуміє і не оцінить занадто тісну, погано зшиту нижню білизну. Якщо вже зважилися на такий подарунок - вибирайте якісну річ.

6. Вечір в кіно

Хоча існують винятки з цього (дивлячись на вас, батьки, які повинні провести ніч далеко від дітей), похід у кіно лише для того, щоб з'їсти попкорн і сидіти на середніх місцях - не найромантичніший вечір.

7. Побутова техніка

Звичайно, дівчата можуть дійсно захотіти новий пилосос або тостер. Але 14 лютого - День святого Валентина, а не новосілля. Однак, якщо ви хочете зробити більш практичний подарунок, принаймні, виберіть щось, чим ви обидва зможете користуватися і насолоджуватися разом, наприклад, замовте додому смачну і вишукану їжу.

8. Пляшка вина

Якщо це не суперексклюзивне вино, ця пляшка мерло - це те, що ви берете по дорозі додому з роботи в п'ятницю ввечері, а не те, що ви даруєте своїй єдиній і неповторній на День святого Валентина.

9. Універсальна подарункова карта

Ніщо так не говорить "Я люблю тебе", як подарункова карта, яку ви взяли на касі в продуктовому магазині... Навіть якщо ви забули про свято, а зараз 14 лютого, і ви з порожніми руками, не хвилюйтеся. Замість того, щоб погоджуватися на стандартну подарункову карту, подаруйте своєму партнерові виготовлену на замовлення карту від будь-якого сайту, адаптовану до його індивідуальних інтересів.

10. Банальний подарунковий кошик

Всі ці попередньо приготовані кошики з милом, цукерками, лосьйонами та іншими дрібничками завжди йдуть по знижці після Дня святого Валентина, тому що всі знають, що це жахливі подарунки.

Невдалі ідеї подарунків на День святого Валентина (фото: pexels.com)