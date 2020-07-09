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На пляжах Києва знайшли небезпечну інфекцію: де не можна купатися

Четвер 09 липня 2020 15:38
На пляжах Києва знайшли небезпечну інфекцію: де не можна купатися
На пляжах Києва знайшли інфекцію (фото: РБК-Україна)
Автор: Светлана Мащенко

У Києві відразу на більш десяти пляжах знайшли небезпечну для людини інфекцію

На пляжах Києва знайшли небезпечну для здоров'я людини кишкову паличку, яка може викликати гостру кишкову інфекцію і "відправити" людину в лікарню.

Проби води не відповідають нормі через вміст лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП), за даними Головного управління Держпродспоживслужби на таких місцях літнього відпочинку:

  • "Венеція",
  • "Веселка"
  • "Дитячий",
  • "Золотий",
  • "Молодіжний",
  • "Передмістна Слобідка",
  • "Веселка"
  • "Тельбін",
  • "Центральний",
  • "Троєщина"
  • "Чорторий".

Також на пляжі "Галерний" були зафіксовані дрібні водорості і неприємний запах. А на "Тельбіні" знайшли також бактерії групи кишкової палички. Водневі показники відхиляються від норми на пляжі "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка" і "Центральний".

А показники біохімічної потреби в кисні (БПК) порушено на пляжі "Венеція", "Дитячий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Веселка", "Тельбін", "Троєщина", "Чорторий", "Вербний" і "Пуща-Водиця".

Крім того, забруднені питні фонтанчики на пляжі "Вербний", "Передмістна Слобідка", "Центральний", "Веселка", "Чорторий". А от на пляжі "Галерна" і "Троєщина" фонтанчиків взагалі немає.

Що таке кишкова паличка і чим вона загрожує організму

Лікарі кажуть, що кишкова паличка (Escherichia coli) в нормі мешкає в кишечнику людини і не завдає шкоди. Але деякі її різновиди можуть викликати ураження шлунка та кишечника.

Заразитися Escherichia coli можна через продукти, воду, брудні руки. Особливо небезпечна вона дітям до двох років.

Існує чотири різновиди кишкових паличок - кожна викликає інфекцію, що відрізняється особливостями перебігу. Зокрема це інкубаційний період, який може тривати від одного до п'яти днів.

Загальними ознаками є підвищення температури, озноб, лихоманка, загальна розбитість, переймоподібні болі в животі, нудота, блювання. Стул рідкий і частий (до 10 разів на день).

У більшості випадків отруєння проходить без наслідків, але іноді можуть бути й ускладнення: анемія, порушення згортання крові, порушення функції нирок. Особливо небезпечні такі наслідки для дітей.

При появі симптомів необхідно терміново звернутися до медиків за допомогою. При гострих кишкових інфекціях хворих рекомендують лікувати в стаціонарі.

Раніше ми писали, які види раку легко виявити на ранній стадії та успішно вилікувати.

Також повідомлялося, що пляжі Азовського моря атакують небезпечні медузи.

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