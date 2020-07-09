На пляжах Киева нашли опасную инфекцию: где нельзя купаться

На пляжах Киева нашли инфекцию (фото: РБК-Украина)

В Киеве сразу на более десяти пляжах нашли опасную для человека инфекцию

На пляжах Киева нашли опасную для здоровья человека кишечную палочку, которая может вызвать острую кишечную инфекцию и "отправить" человека в больницу.

Пробы воды не соответствуют норме из-за содержания лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП), по данным Главного управления Госпродпотребслужбы на таких местах летнего отдыха:

"Венеция",

"Радуга",

"Детский",

"Золотой",

"Молодежный",

"Предместная Слободка",

"Радуга",

"Тельбин",

"Центральный",

"Троещина"

"Черторой".

Также на пляже "Галерный" были зафиксированы мелкие водоросли и неприятный запах. А на "Тельбине" нашли также бактерии группы кишечной палочки. Водородные показатели отклоняются от нормы на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка" и "Центральный".

А показатели биохимической потребности в кислороде (БПК) нарушены на пляжах "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Троещина", "Чорторый", "Вербный" и "Пуща-Водица".

Кроме того, загрязнены питьевые фонтанчики на пляжах "Вербный", "Предместная Слободка", "Центральный", "Радуга", "Черторой". А вот на пляже "Галерный" и "Троещина" фонтанчиков вообще нет.

Что такое кишечная палочка и чем она угрожает организму

Врачи говорят, что кишечная палочка (Escherichia coli) в норме обитает в кишечнике человека и не наносит вреда. Но некоторые ее разновидности могут вызывать поражения желудка и кишечника.

Заразиться Escherichia coli можно через продукты питания, воду, грязные руки. Особенно опасна она детям до двух лет.

Существует четыре разновидности кишечных палочек - каждая вызывает инфекцию, отличающуюся особенностями течения. В частности это инкубационный период, который может длиться от одного до пяти дней.

Общими признаками являются повышение температуры, озноб, лихорадка, общая разбитость, схваткообразные боли в животе, тошнота, рвота. Стул жидкий и частый (до 10 раз в день).

В большинстве случаев отравление проходит без последствий, но иногда могут быть и осложнения: анемия, нарушение свертываемости крови, нарушение функции почек. Особенно опасны такие последствия для детей.

При появлении симптомов нужно срочно обратиться к медикам за помощью. При острых кишечных инфекциях больных рекомендуют лечить в стационаре.

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