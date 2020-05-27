ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пляжі в Києві готують до відкриття: скільки зон відпочинку і кому будуть доступні

STYLERЖиття    27.05.2020 - 08:15
Пляжі в Києві готують до відкриття: скільки зон відпочинку і кому будуть доступні
Пляжі в Києві готують до відкриття (фото: РБК-Україна)

Пляжі в Києві дозволять відвідувати відпочиваючим вже в перший день літа

Пляжі в Києві відкриють вже з 1 червня. Станом на сьогодні, 27 травня, у столиці готуються до відкриття 14 пляжів та 18 зон відпочинку біля води.

Про це розповів Андрій Логвиненко, начальник служби утримання водних об'єктів комунального підприємства "Плесо", в ефірі "Громадського радіо".

Організація звернулася з запитом до ДСНС і Держпродспоживслужби за додатковими обстеженнями, перевірками і рекомендаціями по роботі київських пляжів.

"Ми звернулися з листом до Держпродспоживслужби для того, щоб перед самим відкриттям цих пляжів, отримати рекомендації та вказівки щодо додаткових заходів і обмежень, які потрібно буде ввести на зонах відпочинку і пляжах", - сказав Логвиненко.

Названі органи повинні будуть перевіряти пляжі, щоб вони були безпечними для українців.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко напередодні розповів, що відвідування пляжів будуть для українців з певними правилами. Доступ до зон відпочинку для людей літнього віку та для тих, хто має серйозні хронічні захворювання, буде обмежений.

Відпочиваючі повинні будуть дотримуватися дистанцію на пляжі не менше двох метрів, пам'ятати про масочний режим і ретельно стежити за гігієною.

Зазначимо, що попри початок літа, навряд чи жителі столиці масово почнуть штурмувати місця відпочинку біля води. Адже погода в найближчій перспективі не дуже буде сприяти цьому.

Раніше ми писали, що буде з туризмом в Україні і куди ми поїдемо у відпустку в цьому році.

Також ми повідомляли, коли в Києві відкриють дитячі табори та секції.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України пляж
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся