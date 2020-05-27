Пляжи в Киеве готовят к открытию: сколько зон отдыха и кому будут доступны

Пляжи в Киеве готовят к открытию (фото: РБК-Украина)

Пляжи в Киеве разрешат посещать отдыхающим уже в первый день лета

Пляжи в Киеве откроют уже с 1 июня. По состоянию на сегодня, 27 мая, в столице готовятся к открытию 14 пляжей и 18 зон отдыха у воды.

Об этом рассказал Андрей Логвиненко, начальник службы содержания водных объектов коммунального предприятия "Плесо", в эфире "Громадського радіо".

Организация обратилась с запросом к ГСЧС и Госпродпотребслужбе за дополнительными обследованиями, проверками и рекомендациями по работе киевских пляжей.

"Мы обратились с письмом в Госпродпотребслужбу для того, чтобы перед самым открытием этих пляжей, получить рекомендации и указания относительно дополнительных мер и ограничений, которые нужно будет ввести на зонах отдыха и пляжах", - сказал Логвиненко.

Названые органы должны будут проверять пляжи, чтобы они были безопасными для украинцев.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко накануне рассказал, что посещения пляжей будут для украинцев с определенными правилами. Доступ к зонам отдыха для людей пожилого возраста и для тех, кто имеет серьезные хронические заболевания, будет ограничен.

Отдыхающие должны будут соблюдать дистанцию на пляже не менее двух метров, помнить про масочный режим и тщательно следить за гигиеной.

Отметим, что несмотря на начало лета, вряд ли жители столицы массово начнут штурмовать места отдыха у воды. Ведь погода в ближайшей перспективе не очень будет способствовать этому.

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Автор: Светлана Дудукало