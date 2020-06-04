Узбережжі Криму повністю потонуло у смітті: про курортний сезон не чули

В окупованому Криму місцеві жителі зовсім не готові до курортного сезону. Справа в тому, що узбережжя Алушти повністю завалено сміттям, яке "нова влада" не вивозить.

Як пише Алушта 24, санітарний стан сміттєвого майданчика Центральної Продовольчої Бази міста залишає бажати кращого. Сміття в цьому місці міста стоїть так вже кілька тижнів.

До речі, на Керченському півострові ситуація не краще. Там влаштували звалище сміття в селі Глазівка під горою Хроні.

Як відомо, якщо сміття довго не вивозять, там починається вогнище антисанітарії, виникає безліч гризунів, які переносять небезпечні інфекційні захворювання.

До речі, напередодні 236-ї річниці з дня заснування Сімферополя комунальні служби міста активізували роботи з санітарної очистки громадських територій. Про це повідомив заступник глави адміністрації кримської столиці Анатолій Русин". Тобто в цьому місті, за порядком якось намагаються стежити.

Крим потопає у смітті (фото: alushta24.org)

Як ми раніше писали, у Криму школам доручили готуватися до дистанційного навчання з 1 вересня.

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