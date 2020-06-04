Побережье Крыма полностью утонуло в мусоре: о курортном сезоне не слышали

В оккупированном Крыму местные жители совсем не готовы к курортному сезону. Дело в том, что побережье Алушты полностью завалено мусором, который "новые власти" не вывозят.

Как пишет Алушта 24, санитарное состояние мусорной площадки Центральной Продовольственной Базы города оставляет желать лучшего. Мусор в этом месте города стоит так уже несколько недель.

Кстати, на Керченском полуострове ситуация не лучше. Там устроили свалку мусора в селе Глазовка под горой Хрони.

Как известно, если мусор долго не вывозят, там начинается очаг антисанитарии, возникает множество грызунов, которые переносят опасные инфекционные заболевания.

Кстати, в преддверии 236-й годовщины со дня основания Симферополя коммунальные службы города активизировали работы по санитарной очистке общественных территорий. Об этом сообщил "заместитель главы администрации крымской столицы Анатолий Русин". То есть в этом городе, за порядком как-то пытаются следить.

Крым утопает в мусоре (фото: alushta24.org)

Как мы ранее писали, в Крыму школам поручили готовиться к дистанционному обучению с 1 сентября.

Читайте также, в Крыму провал курортного сезона показали на фото.