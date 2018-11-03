"Побійся бога": священик на джипі влаштував погром на цвинтарі (відео)

Відео: священик проїхався по могилах українців в Харкові (Youtube_канал/Місто Х)

У Харкові священик храму Священномученика Олександра (УПЦ МП) влаштував справжній погром на цвинтарі. Відповідні кадри були опубліковані в Yotube.

"Це жесть. Досить, дід! Ти що робиш? Ти сам не виїдеш, і так вже наламав скільки. Побійся Бога, ти йому служиш. Яка там церква", - кричав очевидець.

Звернемо увагу, що священик на позашляховику Toyota RAV4 проїхався відразу по кільком могилам. Після НП чоловік вийшов з машини, розвів руками і пояснив, що намагався знайти шляхи виїзду, щоб не завдати ще більшої шкоди.

Скріншот з відео (Youtube_канал/Місто Х)

Як уточнили правоохоронці, можливою причиною інциденту є те, що священик нібито втратив керування.

Скріншот з відео (Youtube_канал/Місто Х)

Нагадаємо, що Шнурів написав матірний вірш про розрив відносин РПЦ з Константинополем.

Також повідомлялося: спікер Філарета звернувся до віруючих МП.

До цього ми писали, що блогер гостро висловився про розрив відносин РПЦ з Константинополем.

Відео: (video.rbc.ua)