"Побойся бога": священник на джипе устроил погром на кладбище (видео)

Видео: священник проехался по могилах украинцев в Харькове (Youtube_канал/Город Х)

В Харькове священник храма Священномученника Александра (УПЦ МП) устроил настоящий погром на кладбище. Соответствующие кадры были опубликованы в Yotube.

"Это жесть. Хватит, дед! Ты что делаешь? Ты сам не выедешь, и так уже наломал сколько. Побойся Бога, ты ему служишь. Какая там церковь", - кричал очевидец.

Обратим внимание, что священник на внедорожнике Toyota RAV4 проехался сразу по нескольким могилам. После ЧП мужчина вышел из машины, развел руками и объяснил, что пытался найти пути выезда, чтобы не причинить еще большего вреда.

Скриншот из видео (Youtube_канал/Город Х)

Как уточнили правоохранители, возможной причиной инцидента является то, что священник якобы потерял управление.

Скриншот из видео (Youtube_канал/Город Х)

Напомним, что Шнуров написал матерный стих о разрыве отношений РПЦ с Константинополем.

Также сообщалось: спикер Филарета обратился к верующим МП.

До этого мы писали, что блогер остро высказался о разрыве отношений РПЦ с Константинополем.

Видео: (video.rbc.ua)