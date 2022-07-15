Чому картопля виростає дрібною? Не допускайте цих помилок

Іноді городники, які чекають на багатий урожай картоплі, при зборі отримують плоди маленького розміру. Причиною цієї проблеми часто є деякі помилки, допущені садівниками при вирощуванні.
Про це передає Prosto Way.
Що ж було зроблено неправильно, та які упущення призвели до врожаю дрібної картоплі?
Фахівці рекомендують періодично розпушувати ґрунт і копати, таким чином створюючи комфортні умови для росту картоплі.
Якщо ж городники полінувалися і вирішили відмахнутися від такої процедури, то рослині буде дуже складно знайти необхідний простір для свого зростання.
Досвідчені садівники також радять залишати між кущиками відстань приблизно в 80 см, а між рядами - близько 1 метра простору.
У разі досить щільної висадки овочів, у коренеплоду буде нестача вологи, і рослини "боротимуться" за поживні елементи з ґрунту. Це загрожує зниженням врожайності.
Як і всі овочеві культури, картоплі також потрібне підживлення. Для цього можна після цвітіння застосовувати калій, або інші види добрив.
Рясний урожай великих розмірів дадуть лише бульби великих розмірів. Тому картоплю рекомендують сортувати та перевіряти перед посадкою.
На одному і тому ж місці роками висаджувати однакові культури не можна, позаяк земля в таких випадках "збідніє", розтративши потрібні речовини на попередні врожаї.
Фахівці радять між посадками висаджувати зелені добрива, які оновлюють і відповідно збагачують ґрунт.
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А також писали, які овочі можуть дозрівати після збору врожаю.