Почему картофель вырастает мелким? Не допускайте эти ошибки

Иногда огородники, ждущие богатый урожай картофеля, при сборе получают плоды маленького размера. Причиной этой проблемы часто являются некоторые ошибки, допущенные садоводами при выращивании.
Об этом передает Prosto Way.
Что же было сделано неправильно, и какие упущения привели к урожаю мелкой картошки?
Специалисты рекомендуют периодически разрыхлять почву и копать, таким образом создавая комфортные условия для роста картофеля.
Если же огородники поленились и решили отмахнуться от такой процедуры, то растению будет очень сложно найти необходимый простор для своего роста.
Опытные садоводы также советуют оставлять между кустиками расстояние примерно в 80 см, а между рядами - около 1 метра пространства.
В случае достаточно плотной высадки овощей, у корнеплода будет нехватка влаги, и растения будут "бороться" за питательные элементы из почвы. Это чревато снижением урожайности.
Как и все овощные культуры, картофелю также нужна подкормка. Для этого можно после цветения применять калий, или другие виды удобрений.
Обильный урожай крупных размеров дадут лишь клубни больших размеров. Поэтому картофель рекомендуют сортировать и проверять перед посадкой.
На одном и том же месте годами высаживать одинаковые культуры нельзя, так как земля в таких случаях "обеднеет", растратив нужные вещества на предыдущие урожаи.
Специалисты советуют между посадками высаживать зеленые удобрения, которые обновляют и соответственно обогащают почву.
К слову, ранее мы рассказывали, какие народные средства от колорадского жука на картошке пользуются популярностью среди огородников.
А также писали, какие овощи могут созревать после сбора урожая.