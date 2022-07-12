Чому від кави хочеться спати? Науковці розповіли правду про кофеїн

В наш час важко відпочивати достатню кількість годин - навколишнє середовище, робота та стреси спонукають користуватися стимуляторами. Серед українців найпоширенішим стимулятором є кава. Але коли ви отримуєте від так званого "стимулятора" протилежний ефект у вигляді сонливості, виникають питання.

На це та інші питання стосовно впливу кави на організм відповіли у своєму дослідженні експерти авторитетного видання MedicalNewsToday .

Вплив кави на організм з наукового погляду

Насправді кофеїн ніякий не стимулятор нашої активності. Він лише блокує відчуття втоми у клітинах. Тобто кофеїн робить так, щоб ви змогли вимотувати себе більше й більше з кожною чашкою кави.

Коли м'язова клітина працює, для своєї роботи вона використовує молекули АТФ (аденозинтрифосфат). Відділяючи фосфатні групи одна за одною, генерується енергія. Кінець кінцем від молекули залишається лише аденозин. За його кількістю клітина розуміє ступінь виснаження. Повне виснаження дорівнює смерті.

Як клітина дізнається свій рівень аденозину та до чого тут кава

Все дуже просто, клітина дізнається ці параметри, завдяки спеціальним рецепторам. Чим більше у клітини показник аденозину, тим більше вона хоче відпочити. Ось ми й дійшли до кофеїну, який блокує ці рецептори, та дарує відчуття наявності сил, щоправда, в кредит.

Отже, через те що ми кавою компенсуємо поганий графік або відсутність достатнього часу на відпочинок, кількість рецепторів збільшується згідно з кількістю кофеїну, що надходить.

Фото: Кава насправді призводить до сонливості (freepik)

Через цей процес відбувається пришвидшене накопичення виснаги клітинами та тілом. Тому ми відчуваємо сонливість після прийняття чергової порції кави.

Що робити, аби нормалізувати стан організму

З часом вплив кави на невідновлене тіло призводить до того, що тонус організму приводить до руйнації клітин. Це питання легко вирішити.

Слід згадати з часів школи, скільки годин людина має відпочивати, та які показники являються вирішальними в плані здоров'я.

Отже, якщо ви постійно будете не висипатись, приймати стимулятори, то у вас не буде ані фізичного, ані психічного, ані духовного здоров'я.

Тож стежте за власним здоров'ям та не покладайтесь на обман. Адже для організму кофеїн лише згубний чинник, який призводить до виснаження. Слід пам'ятати, "що занадто, то не здраво".