Почему от кофе хочется спать? Ученые рассказали правду о кофеине

В наше время трудно отдыхать достаточное количество часов - окружающая среда, работа и стрессы побуждают пользоваться стимуляторами. Среди украинцев самым распространенным стимулятором является кофе. Но когда вы получаете от так называемого "стимулятора" противоположный эффект в виде сонливости, возникают вопросы.

На этот и другие вопросы относительно влияния кофе на организм ответили в своем исследовании эксперты авторитетного издания MedicalNewsToday .

Влияние кофе на организм с научной точки зрения

На самом деле кофеин никакой не стимулятор нашей активности. Он лишь блокирует чувство усталости в клетках. То есть кофеин делает так, чтобы вы смогли выматывать себя больше и больше с каждой чашкой кофе.

Когда мышечная клетка работает, для своей работы она использует молекулы АТФ (аденозинтрифосфат). Отделяя фосфатные группы одна за другой, генерируется энергия. В конечном счете от молекулы остается лишь аденозин. По его количеству клетка понимает степень истощения. Полное истощение равно смерти.

Как клетка узнает свой уровень аденозина и при чем здесь кофе

Все очень просто, клетка узнает эти параметры, благодаря специальным рецепторам. Чем больше у клетки показатель аденозина, тем больше она хочет отдохнуть. Вот мы и дошли до кофеина, который блокирует эти рецепторы, и дарит ощущение наличия сил, правда, в кредит.

Итак, из-за того что мы кофе компенсируем плохой график или отсутствие достаточного времени на отдых, количество рецепторов увеличивается согласно количеству поступающего кофеина.

Фото: кофе на самом деле приводит к сонливости (freepik)

Из-за этого процесса происходит ускоренное накопление истощения клетками и телом. Поэтому мы чувствуем сонливость после принятия очередной порции кофе.

Что делать, чтобы нормализовать состояние организма

Со временем влияние кофе на невосстановленное тело приводит к тому, что тонус организма приводит к разрушению клеток. Этот вопрос легко решить.

Следует вспомнить со времен школы, сколько часов человек должен отдыхать, и какие показатели являются решающими в плане здоровья.

Итак, если вы постоянно будете не высыпаться, принимать стимуляторы, то у вас не будет ни физического, ни психического, ни духовного здоровья.

Поэтому следите за собственным здоровьем и не полагайтесь на обман. Ведь для организма кофеин лишь пагубный фактор, который приводит к истощению. Следует помнить о принципе - "що занадто, то не здраво".