"Під прикриттям ментури?": на трасі промишляють зухвалі грабіжники

Фото: колаж РБК-Україна

Обличчя нападників закривали маски, до того ж чоловіки були в балахонах

В Одеській області на зупинці Знам'янка на автомобільній трасі промишляють зухвалі грабіжники. Про це у четвер, 22 листопада, повідомив один з користувачів ресурсу "dtp.kiev.ua" на сторінці в соцмережі Facebook.

Як зазначається в матеріалі, злочинці могли діяти під прикриттям правоохоронних органів.

Також наведено фото розбитого автомобіля.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Інцидент стався на одеській трасі. У лічені хвилини у водія автомобіля злодії викрали всі гроші та прикраси.

Повідомляється, що нападників було троє. Обличчя закривали маски, до того ж чоловіки були в балахонах.

"І як зазвичай поліція бездійствує", - зазначається в повідомленні.

"Все сталося на зупинці Знам'янка, залишалося 70 км до Одеси. Чоловік тільки зупинив машину і працював мотор, і стався шалений удар і все почалося", - йдеться в матеріалі.

Один з нападників, озброєний ножем, тримав двері з боку жінки-водія, інший, розбивши вікно, забирав речі. Постраждала схопилася за сумку, але її висмикнули. Злочинець замахнувся на жінку молотком.

"Звичайно порізані колеса, забрана велика сума грошей і прикрас. Але до поліції і протягом 40 хвилин не додзвонитися, викликала сестра з Одеси. Але приїхавши, вони стали себе дуже нахабно вести, звичайно жодного переслідування, перевірки камер здійснено не було. Тільки сказали добре, що жива. І всі займалися писаниною. Через годину зателефонував чоловік і сказав, що в 10 км від місця знайшов наші речі", - написала постраждала.

Скрін: facebook.com/dtp.kiev.ua

У коментарях до повідомлення користувачі соцмережі припускають, що злочин було скоєно за наводкою та рекомендують постраждалій перевірити коло спілкування:

"Коло вашого спілкування перегляньте...";

"Без наведення не обійшлося"...

Скрін: facebook.com/dtp.kiev.ua

Раніше повідомлялося, що, українців попередили про те, що на дорогах почастішав розбій.

Також ми писали про те, що в Києві розшукують зухвалого грабіжника, який нахабно вкрав три сумки з цінними речами з автомобіля.

Напамним, що на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ невідомі пограбували десять пасажирів мікроавтобуса, який зупинився замінити колеса.

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Відео: РБК-Україна