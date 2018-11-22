"Под прикрытием ментуры?": на трассе промышляют дерзкие грабители

Фото: коллаж РБК-Украина

Лица нападавших закрывали маски, к тому же мужчины были в балахонах

В Одесской области на остановке Знаменка на автомобильной трассе промышляют дерзкие грабители. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщил один из пользователей ресурса "dtp.kiev.ua" на странице в соцсети Facebook.

Как отмечается в материале, преступники могли действовать под прикрытием правоохранительных органов.

Также приведены фото разбитого автомобиля.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Инцидент произошел на одесской трассе. В считанные минуты у водителя автомобиля воры похитили все деньги и украшения.

Сообщается, что нападавших было трое. Лица закрывали маски, к тому же мужчины были в балахонах.

"И как обычно полиция бездействует", - отмечается в сообщении.

"Все случилось на остановке Знаменка, оставалось 70 км в Одессу. Мужчина только приостановил машину и работал мотор, и произошел неистовый удар и все началось", - говорится в материале.

Один из напавших, вооруженный ножом, держал дверь со стороны женщины-водителя, другой, разбив окно, забирал вещи. Пострадавшая схватилась за сумку, но ее выдернули. Преступник замахнулся на женщину молотком.

"Естественно порезанные колеса, забрана большая сумма денег и украшений. Но к полиции и в течение 40 минут не дозвониться, вызвала сестра из Одессы. Но приехав, они стали себя очень нагло вести, конечно никакого преследования, проверки камер осуществлено не было. Только сказали хорошо что живая. И все занимались писаниной. Через время позвонил муж и сказал, что в 10 км от места нашел наши вещи", - написала пострадавшая.

Скрин: facebook.com/dtp.kiev.ua

В комментариях к сообщению пользователи соцсети предполагают, что преступление было совершено по наводке и рекомендуют пострадавшей проверить круг общения:

"Круг вашего общения просмотрите...";

"Без наводки не обошлось"...

Скрин: facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее сообщалось, что, украинцев предупредили о том, что на дорогах участился разбой.

Также мы писали о том, что в Киеве разыскивают дерзкого грабителя, который нагло украл три сумки с ценными вещами из автомобиля.

Напамним, что на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск неизвестные ограбили десять пассажиров микроавтобуса, который остановился заменить колеса.

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Видео: РБК-Украина