Підтримали Україну: у Німеччині "Московське" морозиво перейменували на "Київське" (фото)
У Німеччині велика мережа супермаркетів Edeka тимчасово перейменувала морозиво-сендвіч Moscauer Art ("Московське"), що продається під власною торговою маркою, на Kiewer Art ("Київське").
Про це повідомляє Rheinische Post.
Зокрема, таким чином мережа вирішила продемонструвати підтримку України в розв'язаній Росією війні.
Зазначається, що назва Kiewer Art - тимчасова. Однак, і до Moscauer Art в Edeka повертатися не планують. У довгостроковій перспективі морозиво називатиметься лише "Ice Snack Sandwich" (морозиво-сендвіч).
"Ми дуже стурбовані тим, що відбувається в Україні. Для нас важливо продовжувати висловлювати нашу солідарність, і ми віримо, що такі маленькі жести також можуть це засвідчити", - повідомляють у компанії.
Однак, самий склад морозива не зміниться.
У коментарях користувачі погоджуються з рішенням компанії.
Німецька мережа супермаркетів перейменувала "Московське" морозиво (facebook.com/carina.blohm)
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