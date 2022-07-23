Підтримали Україну: у Німеччині "Московське" морозиво перейменували на "Київське" (фото)

У Німеччині велика мережа супермаркетів Edeka тимчасово перейменувала морозиво-сендвіч Moscauer Art ("Московське"), що продається під власною торговою маркою, на Kiewer Art ("Київське").

Зокрема, таким чином мережа вирішила продемонструвати підтримку України в розв'язаній Росією війні.

Зазначається, що назва Kiewer Art - тимчасова. Однак, і до Moscauer Art в Edeka повертатися не планують. У довгостроковій перспективі морозиво називатиметься лише "Ice Snack Sandwich" (морозиво-сендвіч).

"Ми дуже стурбовані тим, що відбувається в Україні. Для нас важливо продовжувати висловлювати нашу солідарність, і ми віримо, що такі маленькі жести також можуть це засвідчити", - повідомляють у компанії.

Однак, самий склад морозива не зміниться.

У коментарях користувачі погоджуються з рішенням компанії.

Німецька мережа супермаркетів перейменувала "Московське" морозиво (facebook.com/carina.blohm)