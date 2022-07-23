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Підтримали Україну: у Німеччині "Московське" морозиво перейменували на "Київське" (фото)

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Німеччина, Субота 23 липня 2022 21:23
Підтримали Україну: у Німеччині "Московське" морозиво перейменували на "Київське" (фото) У Німеччині перейменували "Моськовське" морозиво (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Німеччині велика мережа супермаркетів Edeka тимчасово перейменувала морозиво-сендвіч Moscauer Art ("Московське"), що продається під власною торговою маркою, на Kiewer Art ("Київське").

Про це повідомляє Rheinische Post.

Зокрема, таким чином мережа вирішила продемонструвати підтримку України в розв'язаній Росією війні.

Зазначається, що назва Kiewer Art - тимчасова. Однак, і до Moscauer Art в Edeka повертатися не планують. У довгостроковій перспективі морозиво називатиметься лише "Ice Snack Sandwich" (морозиво-сендвіч).

"Ми дуже стурбовані тим, що відбувається в Україні. Для нас важливо продовжувати висловлювати нашу солідарність, і ми віримо, що такі маленькі жести також можуть це засвідчити", - повідомляють у компанії.

Однак, самий склад морозива не зміниться.

У коментарях користувачі погоджуються з рішенням компанії.

Підтримали Україну: у Німеччині &quot;Московське&quot; морозиво перейменували на &quot;Київське&quot; (фото)

Німецька мережа супермаркетів перейменувала "Московське" морозиво (facebook.com/carina.blohm)

Раніше ми повідомляли, що українцям продають ванільне морозиво з отрутою.

Також ми писали, що у Харкові виявили морозиво з небезпечною отрутою.

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