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Українцям продають ванільне морозиво з отрутою: хто виробник

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Україна, Середа 20 липня 2022 13:12
Українцям продають ванільне морозиво з отрутою: хто виробник В Україні продавали морозиво з отрутою (фото: Pixabay)
Автор: Людмила Жукова

В Україні у продажу виявлено небезпечне для здоров'я морозиво імпортного виробництва - Häagen-Dazs. Воно має ванільний смак.

Про популярний смаколик з Франції, який може бути небезпечним для життя, попереджають фахівці Держпродспоживслужби з посиланням на Європейську систему швидкого оповіщення про харчові продукти і корми (RASFF).

Що відомо про отруйне морозиво

Морозиво виробника Häagen-Dazs експортувалося в Україну з Франції. У ньому виявили дуже небезпечну для здоров'я людини речовину - етиленоксид.

Смаколик продавався в магазинах Закарпатської області, Тернополі, Одесі, Полтаві та інших містах.

Українцям продають ванільне морозиво з отрутою: хто виробник

В Україні виявили небезпечне ванільне морозиво (фото: gov.pl)

Держпродспоживслужба повідомляє місцевим операторам ринку про необхідність вилучити продукцію з обігу та письмово проінформувати про виявлену невідповідність.

Також служба звертається і до покупців з проханням повідомляти відповідні органи, якщо вони побачать дане морозиво в якомусь з магазинів.

Додамо, що морозиво вже вилучили з магазинів у Швеції, Хорватії, Фінляндії, Німеччині, Польщі, Данії, Іспанії та інших країн Європи.

Чим небезпечний етиленоксид

Зазначимо, що етиленоксид це безбарвний газ (C2H4O), при вдиханні якого виникає гостре отруєння, результатом якого є нудота, блювання, неврологічні захворювання, бронхіт тощо.

Контакт зі шкірою або слизовою оболонкою очей викликає подразнення.

А тривалий контакт з етиленоксидом може призвести до порушень діяльності мозку та нервової системи.

Цю хімічну речовину зазвичай використовують в медицині для дезінфекції інструментів.

Цікаво, що минулого року ця ж речовина була виявлена також у морозиві Mars Wrigley Confectioner, яке теж виробляється у Франції. Після виявлення отрути у продукті його негайно вилучили з обороту українських магазинів.

Як ми раніше писали, є список продуктів, які категорично не можна давати дітям.

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