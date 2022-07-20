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Украинцам продают ванильное мороженое с ядом: кто производитель

Новина українською →
Украина, Среда 20 июля 2022 13:12
Украинцам продают ванильное мороженое с ядом: кто производитель В Украине продавали мороженое с ядом (фото: Pixabay)
Автор: Людмила Жукова

В Украине в продаже обнаружено опасное для здоровья мороженое импортного производства - Häagen-Dazs. Оно имеет ванильный вкус.

Про популярную сладость из Франции, которая может быть небезопасной для жизни, предупреждают специалисты Госпродпотребслужбы со ссылкой на Европейскую систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF).

Что известно про ядовитое мороженное

Мороженое производителя Häagen-Dazs экспортировалось в Украину из Франции. В нем выявили очень опасное для здоровья человека вещество - этиленоксид.

Сладость продавалась в магазинах Закарпатской области, Тернополе, Одессе, Полтаве и других городах.

Украинцам продают ванильное мороженое с ядом: кто производитель

В Украине выявили опасное ванильное мороженое (фото: gov.pl)

Госпродпотребслужба сообщает местным операторам рынка о необходимости изъять продукцию из обращения и письменно проинформировать о выявленном несоответствии.

Также служба обращается и к покупателям с просьбой сообщать соответствующие органы, если они увидят данное мороженое в одном из магазинов.

Добавим, что мороженое уже изъято из магазинов в Швеции, Хорватии, Финляндии, Германии, Польше, Дании, Испании и других странах Европы.

Чем опасен этиленоксид

Отметим, что этиленоксид это бесцветный газ (C2H4O), при вдыхании которого возникает острое отравление, результатом которого является тошнота, рвота, неврологические заболевания, бронхит и т. д.

Контакт с кожей или слизистой глаз вызывает раздражение.

Длительный контакт с этиленоксидом может привести к нарушениям деятельности мозга и нервной системы.

Это химическое вещество обычно используют в медицине для дезинфекции инструментов.

Интересно, что в прошлом году это же вещество было обнаружено также в мороженом Mars Wrigley Confectioner, которое тоже производится во Франции. После обнаружения яда в продукте его немедленно изъяли из оборота украинских магазинов.

Как мы ранее писали, есть список продуктов, которые категорически нельзя давать детям.

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