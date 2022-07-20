Украинцам продают ванильное мороженое с ядом: кто производитель
В Украине в продаже обнаружено опасное для здоровья мороженое импортного производства - Häagen-Dazs. Оно имеет ванильный вкус.
Про популярную сладость из Франции, которая может быть небезопасной для жизни, предупреждают специалисты Госпродпотребслужбы со ссылкой на Европейскую систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF).
Что известно про ядовитое мороженное
Мороженое производителя Häagen-Dazs экспортировалось в Украину из Франции. В нем выявили очень опасное для здоровья человека вещество - этиленоксид.
Сладость продавалась в магазинах Закарпатской области, Тернополе, Одессе, Полтаве и других городах.
В Украине выявили опасное ванильное мороженое (фото: gov.pl)
Госпродпотребслужба сообщает местным операторам рынка о необходимости изъять продукцию из обращения и письменно проинформировать о выявленном несоответствии.
Также служба обращается и к покупателям с просьбой сообщать соответствующие органы, если они увидят данное мороженое в одном из магазинов.
Добавим, что мороженое уже изъято из магазинов в Швеции, Хорватии, Финляндии, Германии, Польше, Дании, Испании и других странах Европы.
Чем опасен этиленоксид
Отметим, что этиленоксид это бесцветный газ (C2H4O), при вдыхании которого возникает острое отравление, результатом которого является тошнота, рвота, неврологические заболевания, бронхит и т. д.
Контакт с кожей или слизистой глаз вызывает раздражение.
Длительный контакт с этиленоксидом может привести к нарушениям деятельности мозга и нервной системы.
Это химическое вещество обычно используют в медицине для дезинфекции инструментов.
Интересно, что в прошлом году это же вещество было обнаружено также в мороженом Mars Wrigley Confectioner, которое тоже производится во Франции. После обнаружения яда в продукте его немедленно изъяли из оборота украинских магазинов.
Как мы ранее писали, есть список продуктов, которые категорически нельзя давать детям.
Читайте также, что в Украине обнаружили опасную кухонную посуду из Китая.