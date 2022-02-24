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Як підготувати будинок і діяти при обстрілі: докладна інструкція

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Четвер 24 лютого 2022 18:28
Як підготувати будинок і діяти при обстрілі: докладна інструкція Фото: Як діяти при обстрілах (колаж: Styler)
Автор: Марина Настевич

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого в багатьох населених пунктах йдуть обстріли.

Блогер Анна Гончарова склала в Instagram докладну інструкцію, як підготувати свій будинок і діяти під час обстрілів в різних ситуаціях - вдома, на вулиці.

Насамперед вона радить заспокоїтися і не панікувати. Для цього можна застосовувати різні техніки.

Найпростіша: зосередьтеся на будь-якій речі, яка поруч з вами. Ось котячий хвіст. Який він? Пухнастий, товстий, викручується з рук, шерсть біло-сіра, ось чорний волосок, а ось ще один. 4-5-10 хвилин дивіться на предмет і відчуйте його всіма органами почуттів (на смак котячий хвіст можна не пробувати). Предмет може бути будь-яким. Додайте тілесну захист: теплий плед, обійми, теплий душ.

Готово?

Тепер прибирання. Кажуть, воно теж заспокоює.

Якщо ви збираєтеся евакуюватися (в підвал або далі):

1. Перекрийте газ, вимкніть воду і електрику.
2. Закрийте вентиляцію.
3. Зачиніть вікна.
4. Наклейте на вікна малярський скотч хрест-навхрест (допоможе при обстрілі, збереже скло при вибуховій хвилі).

Якщо залишаєтеся:

1. Зробіть запаси їжі тривалого зберігання.
2. Запасіть технічну і питну воду (3 л на людину на добу).
3. Підготуйте теплі ковдри, речі - якщо відключать опалення, вони стануть в нагоді.
4. Зарядіть телефони, пошукайте альтернативні засоби зв'язку (рації).
5. Забезпечте зв'язок з близькими. Списки важливих номерів напишіть на листочку окремо.
6. Забезпечте доступ до джерел інформації, яким довіряєте.
7. Підготуйте заряджені батарейки, акумулятори, зарядні пристрої, пауербанки.
8. Підготуйте засоби для гасіння пожежі.

Решту інструкцій дивіться на картинках:

Як підготувати будинок і діяти при обстрілі: докладна інструкціяЯк підготувати будинок і діяти при обстрілі: докладна інструкціяЯк підготувати будинок і діяти при обстрілі: докладна інструкціяЯк підготувати будинок і діяти при обстрілі: докладна інструкціяЯк підготувати будинок і діяти при обстрілі: докладна інструкціяЯк підготувати будинок і діяти при обстрілі: докладна інструкціяЯк підготувати будинок і діяти при обстрілі: докладна інструкція

Як діяти під час війни та обстрілів (фото: instagram.com/anna.annyday)

Раніше ми писали, що в Службі безпеки України розмістили інструкції на випадок обстрілів з різного виду зброї.

А також повідомляли про те, як захистити себе від вибуху в приміщенні, де є вікна.

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