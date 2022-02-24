Як підготувати будинок і діяти при обстрілі: докладна інструкція

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого в багатьох населених пунктах йдуть обстріли.
Блогер Анна Гончарова склала в Instagram докладну інструкцію, як підготувати свій будинок і діяти під час обстрілів в різних ситуаціях - вдома, на вулиці.
Насамперед вона радить заспокоїтися і не панікувати. Для цього можна застосовувати різні техніки.
Найпростіша: зосередьтеся на будь-якій речі, яка поруч з вами. Ось котячий хвіст. Який він? Пухнастий, товстий, викручується з рук, шерсть біло-сіра, ось чорний волосок, а ось ще один. 4-5-10 хвилин дивіться на предмет і відчуйте його всіма органами почуттів (на смак котячий хвіст можна не пробувати). Предмет може бути будь-яким. Додайте тілесну захист: теплий плед, обійми, теплий душ.
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Готово?
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Тепер прибирання. Кажуть, воно теж заспокоює.
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Якщо ви збираєтеся евакуюватися (в підвал або далі):
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1. Перекрийте газ, вимкніть воду і електрику.
2. Закрийте вентиляцію.
3. Зачиніть вікна.
4. Наклейте на вікна малярський скотч хрест-навхрест (допоможе при обстрілі, збереже скло при вибуховій хвилі).
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Якщо залишаєтеся:
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1. Зробіть запаси їжі тривалого зберігання.
2. Запасіть технічну і питну воду (3 л на людину на добу).
3. Підготуйте теплі ковдри, речі - якщо відключать опалення, вони стануть в нагоді.
4. Зарядіть телефони, пошукайте альтернативні засоби зв'язку (рації).
5. Забезпечте зв'язок з близькими. Списки важливих номерів напишіть на листочку окремо.
6. Забезпечте доступ до джерел інформації, яким довіряєте.
7. Підготуйте заряджені батарейки, акумулятори, зарядні пристрої, пауербанки.
8. Підготуйте засоби для гасіння пожежі.
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Решту інструкцій дивіться на картинках:
Як діяти під час війни та обстрілів (фото: instagram.com/anna.annyday)
Раніше ми писали, що в Службі безпеки України розмістили інструкції на випадок обстрілів з різного виду зброї.
А також повідомляли про те, як захистити себе від вибуху в приміщенні, де є вікна.