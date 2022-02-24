Як підготувати будинок і діяти при обстрілі: докладна інструкція

Насамперед вона радить заспокоїтися і не панікувати. Для цього можна застосовувати різні техніки.

Найпростіша: зосередьтеся на будь-якій речі, яка поруч з вами. Ось котячий хвіст. Який він? Пухнастий, товстий, викручується з рук, шерсть біло-сіра, ось чорний волосок, а ось ще один. 4-5-10 хвилин дивіться на предмет і відчуйте його всіма органами почуттів (на смак котячий хвіст можна не пробувати). Предмет може бути будь-яким. Додайте тілесну захист: теплий плед, обійми, теплий душ.

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Готово?

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Тепер прибирання. Кажуть, воно теж заспокоює.

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Якщо ви збираєтеся евакуюватися (в підвал або далі):

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1. Перекрийте газ, вимкніть воду і електрику.

2. Закрийте вентиляцію.

3. Зачиніть вікна.

4. Наклейте на вікна малярський скотч хрест-навхрест (допоможе при обстрілі, збереже скло при вибуховій хвилі).

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Якщо залишаєтеся:

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1. Зробіть запаси їжі тривалого зберігання.

2. Запасіть технічну і питну воду (3 л на людину на добу).

3. Підготуйте теплі ковдри, речі - якщо відключать опалення, вони стануть в нагоді.

4. Зарядіть телефони, пошукайте альтернативні засоби зв'язку (рації).

5. Забезпечте зв'язок з близькими. Списки важливих номерів напишіть на листочку окремо.

6. Забезпечте доступ до джерел інформації, яким довіряєте.

7. Підготуйте заряджені батарейки, акумулятори, зарядні пристрої, пауербанки.

8. Підготуйте засоби для гасіння пожежі.

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Решту інструкцій дивіться на картинках:

Як діяти під час війни та обстрілів (фото: instagram.com/anna.annyday)