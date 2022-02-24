Как подготовить дом и действовать при обстрелах: подробная инструкция

Первым делом она советует успокоиться и не паниковать. Для этого можно применять разные техники.

Самая простая: сосредоточьтесь на любой вещи, которая рядом с вами. Вот кошачий хвост. Какой он? Пушистый, толстый, выкручивается из рук, шерсть бело-серая, вот черный волосок, а вот еще один. 4-5-10 минут смотрите на предмет и прочувствуйте его всеми органами чувств (на вкус кошачий хвост можно не пробовать). Предмет может быть любым. Добавьте телесную защиту: теплый плед, объятия, теплый душ.

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Готово?

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Теперь уборка. Говорят, она тоже успокаивает.

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Если вы собираетесь эвакуироваться (в подвал или дальше):

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1. Перекройте газ, отключите воду и электричество.

2. Закройте вентиляцию.

3. Закройте окна.

4. Наклейте на окна малярный скотч крест-накрест (поможет при обстреле, сохранит стекло при взрывной волне).

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Если остаетесь:

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1. Сделайте запасы еды длительного хранения.

2. Запасите техническую и питьевую воду (3 л на человека в сутки).

3. Подготовьте теплые одеяла, вещи - если отключат отопление, они пригодятся.

4. Зарядите телефоны, поищите альтернативные средства связи (рации).

5. Обеспечьте связь с близкими. Списки важных номеров напишите на листочке отдельно.

6. Обеспечьте доступ к источникам информации, которым доверяете.

7. Подготовьте заряженные батарейки, аккумуляторы, зарядные устройства, пауэрбанки.

8. Подготовьте средства для тушения пожара.

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Остальные инструкции смотрите на картинках:

Как действовать во время войны и обстрелов (фото: instagram.com/anna.annyday)