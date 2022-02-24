Как подготовить дом и действовать при обстрелах: подробная инструкция

После вторжения России в Украину 24 февраля во многих населенных пунктах идут обстрелы.
Блогер Анна Гончарова составила в Instagram подробную инструкцию, как подготовить свой дом и действовать во время обстрелов в разных ситуациях - дома, на улице.
Первым делом она советует успокоиться и не паниковать. Для этого можно применять разные техники.
Самая простая: сосредоточьтесь на любой вещи, которая рядом с вами. Вот кошачий хвост. Какой он? Пушистый, толстый, выкручивается из рук, шерсть бело-серая, вот черный волосок, а вот еще один. 4-5-10 минут смотрите на предмет и прочувствуйте его всеми органами чувств (на вкус кошачий хвост можно не пробовать). Предмет может быть любым. Добавьте телесную защиту: теплый плед, объятия, теплый душ.
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Готово?
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Теперь уборка. Говорят, она тоже успокаивает.
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Если вы собираетесь эвакуироваться (в подвал или дальше):
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1. Перекройте газ, отключите воду и электричество.
2. Закройте вентиляцию.
3. Закройте окна.
4. Наклейте на окна малярный скотч крест-накрест (поможет при обстреле, сохранит стекло при взрывной волне).
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Если остаетесь:
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1. Сделайте запасы еды длительного хранения.
2. Запасите техническую и питьевую воду (3 л на человека в сутки).
3. Подготовьте теплые одеяла, вещи - если отключат отопление, они пригодятся.
4. Зарядите телефоны, поищите альтернативные средства связи (рации).
5. Обеспечьте связь с близкими. Списки важных номеров напишите на листочке отдельно.
6. Обеспечьте доступ к источникам информации, которым доверяете.
7. Подготовьте заряженные батарейки, аккумуляторы, зарядные устройства, пауэрбанки.
8. Подготовьте средства для тушения пожара.
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Остальные инструкции смотрите на картинках:
Как действовать во время войны и обстрелов (фото: instagram.com/anna.annyday)
Ранее мы писали, что в Службе безопасности Украины разместили инструкции на случай обстрелов из разного вида оружия.
А также сообщали о том, как защитить себя от взрыва в помещении, где есть окна.